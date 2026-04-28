Netflix tiene una base de más de 320 millones de suscriptores. Composición: ChatGPT
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Netflix logró convertirse en la primera plataforma de streaming en el mundo para ver anime, por encima de Crunchyroll, de acuerdo con un informe de la japonesa PRTimes.

Según portales especializados, la primera razón detrás del dominio de , muy superior a los 17 millones de Crunchyroll.

Además, dentro de su estrategia, Netflix ha optado por colocar al anime como uno de sus ejes, y ya no como contenido de relleno. Su apuesta va más allá de adquirir licencias, sino que también realiza remakes como el de One Piece o Cowboy Bebop.

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Sumado a que en mercados como Estados Unidos, producciones del calibre de Jujutsu Kaisen o Frieren han estado en ambos catálogos, lo que le resta a Crunchyroll la exclusividad del estreno.

One Piece, una de las adquisiciones estelares de Netflix para su oferta de anime. Foto: Toei Animation
One Piece, una de las adquisiciones estelares de Netflix para su oferta de anime. Foto: Toei Animation

Netflix, según el estudio “Anime Global White Book 2026”, es la plataforma principal de streaming de anime en 7 de los 9 mercados principales, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia y Brasil.

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Cabe añadir que ambas plataformas ofrecen juegos junto al amplio catálogo, no obstante, el alcance masivo de Netflix la ha llevado a superar a la que era, por excelencia, el sitio de animes.

Con información de Dexerto y Merca2.0.

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