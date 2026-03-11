De acuerdo al análisis, la televisión actual de los peruanos es el Youtube, cuya plataforma se consume todos los días por un 76% de encuestados; en tanto, un 20% se conecta de dos a cinco veces a la semana. Así, la sintonía es muy pareja por regiones, edades y también niveles socioeconómicos, teniendo en cuenta que es un canal que aún tiene oportunidades para crecer, sobre todo, entre un público de 35 a 55 años que sintonizan diferentes programas a través de smart TVs; además, de los consumidores de regiones con un contenido local y “lives” en formatos de opinión, entrevistas y actualidad.

“El crecimiento de los smart TVs hizo posible que esta plataforma se convierta en un sustituto de los contenidos de la televisión tradicional en muchos hogares. A ello, sumemos beneficios como que el consumo de Youtube es gratuito, presenta variedad infinita de contenidos y tiene una fuerte presencia de creadores locales”, resaltó José Oropeza, socio director de Impronta Research.

Dichos atributos impulsan a que un 44% de peruanos se conecten a Youtube de tres a cinco veces al día y un 25% ya lo venga haciendo entre seis y 10 veces en un periodo de 24 horas ; ello, en su mayoría, a partir de la preferencia por contenidos de entretenimiento con ventaja sobre programas de actualidad y deportes.

“El entretenimiento siempre ha dominado las preferencias; sin embargo, en los últimos años su liderazgo ha crecido, restando espacio a los contenidos educativos, culturales y de actualidad política, los cuales exigen atención prolongada y una audiencia dispuesta a profundizar. No es falta de interés, sino de formatos que muchas veces no son el adecuado para plataformas que tienen un delivery de contenido rápido, en un país donde el entretenimiento funciona como vía de escape”, explicó.

El ejecutivo sostuvo que la tendencia del público se dirige a la búsqueda de contenidos ligeros y emocionales, apalancado en el uso de un lenguaje común y familiar para el usuario, donde la cercanía, el humor y la conversación real sean el centro del discurso. Así, el estudio arroja que la oferta de programas en Youtube es amplia, con más de 60 menciones en cuanto a contenidos, aunque solo un grupo selecto obtiene los primeros lugares.

Dentro de la lista figuran con importante nivel de consumo programas como Good Time (34%), Habla Good (30%), Brutalidad política (23%), Beo Noticias (22%), Nadie se salva (19%), entre otros. Sus principales seguidores son hombres y mujeres, en su mayoría, en edades de 26 a 45 años del segmento A y B.

“Son programas que han logrado combinar de forma eficiente ingredientes como humor, análisis y entrevistas, ello, acompañado de un estilo directo, sin poses. Este sello propio logra afinidad con la audiencia que los siente familiares y parte de su día a día”, replicó el especialista.

Los canales de streaming más conocidos

En torno a canales de streaming, el análisis de Impronta Research identificó a más de 30 de estas plataformas con un alto potencial de continuo crecimiento, considerando que las barreras de entrada de este modelo son bajas y el incentivo alto, dada la monetización directa e indirecta. “Sin embargo, como en cualquier ecosistema competitivo, mientras aparecen nuevos players, otros saldrán o se reinventarán”, añadió Oropeza.

El ejecutivo indicó que las inversiones en el montaje de estos canales suelen variar, aunque los principales gastos se concentran en producción (audio, iluminación, set), personal técnico, edición y distribución de clips.

“El mercado exige cada vez mas profesionalización, pero sin perder de vista la independencia del contenido. De momento, el medio se viene moviendo hacia una mayor profesionalización de los programas, incrementos de contenidos en vivo, mejor infraestructura (set), crecimiento de nichos especializados y consolidación en pocos lideres”, remarcó.

En la actualidad, los canales de streaming más conocidos por los peruanos son Hablando Huevadas (45%), Mr Peet (21%), Todo Good (20%), Diario de Curwen (18%), A presión (15%), La Roro Network (12%), entre otros.

“En el caso de Hablando Huevadas, su fuerza se apalanca en la comunidad que han construido y su contenido. El sentido de pertenencia que han logrado trasladar al público se basa en la espontaneidad, lo impredecible y la alta participación de los espectadores; ambos influencers (Jorge Luna y Ricardo Mendoza) han entendido cómo convertir cada episodio en una suerte de experimento social. De hecho, hoy muestran un portafolio de marca diverso que ha incorporado al modelo eventos y shows en vivo, es decir, mayores ocasiones de hacer crecer su marca”, culminó Oropeza.

Ficha técnica

Técnica: cuantitativa.

Metodología: encuesta via paneles online.

Zonas: principales ciudades: Lima y regiones norte, sur, centro y oriente.

Target: hombres y mujeres de 18+ NSE A, B, C y D.

Muestra: 1,000 encuestas, error +/- 3.1% nc 95%.

Fecha de campo: Febrero 2026