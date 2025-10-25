Actualmente, las tres operaciones regionales de Zapping —Chile, Ecuador y Perú— superan los 700,000 usuarios activos. (Foto: Zapping)
La plataforma chilena de televisión por streaming Zapping, reconocida por ser el primer cableoperador por internet (IPTV) de Latinoamérica, continúa reforzando su presencia en la región. Fundada a fines de 2017, la compañía inició su proceso de internacionalización en 2023, concretando su llegada a Perú en agosto de ese año, además de expandirse a Brasil y Ecuador. El año pasado cerró con cerca de 300,000 usuarios en toda la región y en lo que va del año, ya han duplicado esa cifra. Este es su plan estratégico.

