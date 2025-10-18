Susana Umbert, junto al Grupo Paltarumi, son los nuevos propietarios de Panamericana Televisión. Ya trabajan en la nueva parrilla de programación con miras al 2026. Foto: Julio Reaño / GEC
Susana Umbert, junto al Grupo Paltarumi, son los nuevos propietarios de Panamericana Televisión. Ya trabajan en la nueva parrilla de programación con miras al 2026. Foto: Julio Reaño / GEC
Karen Guardia Quispe
Karen Guardia Quispe

Con más de seis décadas de historia en la televisión peruana, Panamericana se prepara para una nueva etapa en un contexto en el que el streaming gana terreno —sobre todo entre el público joven— y la industria televisiva enfrenta un escenario complejo, marcado por la caída de los ingresos publicitarios. La televisora acaba de ser adquirida por el Grupo Paltarumi y la productora Susana Umbert. ¿Qué viene para la llamada “esquina de la televisión”? Gestión conversó con su nueva propietaria, quien adelantó los próximos pasos de la “esquina de la tv”.

