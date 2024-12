“América tiene que transformarse en América Multimedia”, afirmó Fernando Muñiz Bethancourt, gerente general de América Televisión - cargo que asumió desde agosto – para quien esto no es otra cosa que adaptarse a los hábitos de consumo que han ido evolucionando y para ello el objetivo es ofrecer contenido en las plataformas que las personas prefieren usar.

La fortaleza para alcanzar sus objetivos son sus contenidos. “Estamos desarrollando toda la parte digital y de producción, sea con productoras asociadas y las que nosotros tenemos, y por otro lado aprovechar nuestro ‘hub’ de Pachacamac, para hacer no solo nuestras producciones sino la de terceros”, afirmó el ejecutivo.

Actualmente, el 80% del contenido transmitido en por América TV es de producción propia, y el canal busca mantener esta cifra en 2025, con el objetivo de alcanzar el 100% en el futuro.

Además, América Televisión proyecta que el 20% de sus ingresos provendrán de sus plataformas digitales en los próximos tres años, frente al 100% actual que genera la televisión tradicional. “Este cambio gradual hacia América Multimedia, refleja el proceso normal de transformación para una empresa que se convierte en multimedia. En tres años, esperamos que la relación de ingresos sea de 80-20, favoreciendo la diversificación”, indicó el ejecutivo.

LEA TAMBIÉN: Del Barrio Producciones apuesta por el streaming con cuatro nuevos proyectos

Boom: conectando con las nuevas generaciones

El lanzamiento de Boom, previsto para el primer trimestre de 2025, es uno de los proyectos más disruptivos de América Televisión. Orientada a centennials y millennials, esta plataforma gratuita ofrecerá contenidos como deportes extremos, eventos no convencionales y formatos innovadores, diseñados específicamente para atraer a estas audiencias.

Así, Muñiz Bethancourt destacó que con Boom se abre la posibilidad de trasmitir contenidos que no son para televisión abierta ni tampoco para América TV GO. “Si quieres ver el campeonato mundial de Surf, o el de peleas a puño limpio, o el de cachetadas, es decir el tipo de contenido que no es el tradicional es el que las nuevas generaciones, como los Z, los Y, e incluso algunos X, están buscándolos en diferentes redes, nosotros lo traemos a una app gratuita como es Boom”, detalló.

Por ello, el ejecutivo reafirma cuál es su estrategia “No tiene sentido competir con plataformas de suscripción. Boom será completamente gratuita, lo que permitirá que sea accesible para todos y, a su vez, atractiva para anunciantes que buscan conectar con esta generación”, comentó el ejecutivo.

En cuanto al contenido, una parte será producción propia, aunque muy bajo en la etapa de lanzamiento, y otra parte de alianzas con terceros. “Más adelante iremos nivelando la proporción y viendo que contenidos funcionan”, aseveró Muñiz, y destacó que el app será exclusiva para Perú.

A la consulta de por qué darle una ventana adicional, principalmente al público centennials, el ejecutivo explicó que las empresas que compran publicidad, buscan diferentes oportunidades para comunicarse con ciertos segmentos, y esta es la manera que América TV brinda para esa comunicación.

“Desde que lo anunciamos ya algunas marcas han mostrado interés, además parte de la generación Z e Y ya está tomando decisiones en muchas agencias de publicidad y lo hacen en base a lo que consumen, y ellos van a entender este producto”, comentó.

América TV GO: un relanzamiento estratégico

Otra de las aristas de la estrategia del canal está en América TV GO , plataforma lanzada hace algunos años, inicialmente sin una estrategia integral, y que ahora será relanzada en enero del 2025, con un enfoque gratuito y un modelo sustentado en publicidad.

“Queremos que América TV GO sea un complemento de la televisión abierta, no una competencia de otras plataformas de streaming”, explicó Muñiz.

La nueva versión incluirá transmisiones en vivo del canal, contenido exclusivo, premier de algunos contenidos y opciones de portabilidad para que los usuarios puedan acceder desde cualquier dispositivo.

Un ejemplo de la importancia de América TV GO es que, por ejemplo, el Mundial de Fútbol tendrá contenidos que se van a trasmitir en televisión abierta (canal 4) y se tendrán otros contenidos exclusivos que solo se verán en TV GO, porque son complementos. “La idea es que el consumidor tenga dos pantallas diferentes, parecidas pero no iguales, es decir, tendrás el ADN de América pero para un segmento distinto”, detalló.

Aunque los contenidos serán mayoritariamente gratuitos, el canal no descarta implementar costos para producciones de alto valor. “En una primera etapa, todo será gratis. Más adelante, si vemos que hay contenido Premium que justifique un costo adicional, evaluaremos esa posibilidad, eso dependerá de cada producto”, señaló.

Fernando Muñiz, gerente general de América Televisión, da detalles sobre la nueva estrategia de América Multimedia.

Producción local y hub regional

El canal también está reforzando su capacidad de producción en sus estudios de Pachacamac, con miras a convertirlos en un hub regional. “Nuestros estudios en Pachacamac son los más grandes y modernos de Latinoamérica. Queremos usarlos no solo para nuestras producciones, sino también para ofrecer servicios a terceros”, destacó el ejecutivo.

Uno de los proyectos más ambiciosos es la posibilidad de producir MasterChef para mercados como Bolivia, Ecuador y Paraguay o cualquier mercado de Centroamérica, teniendo la ventaja que se rebajan los costos de producción. Pero este no es el único proyecto, hay otros más en cartera que, por el momento, Muñiz prefirió no anunciar.

Asimismo, otra de las apuestas viene en conjunto. Esto deriva de una alianza, en la cual varias televisoras de Centroamérica y de otros países de Sudamérica, serán miembros con el fin de generar producciones en conjunto. “Por ejemplo, si una empresa de El Salvador, otra de Bolivia y Paraguay quiren hacer un programa de entretenimiento, pero por costos sale muy caro, y dentro de la estrategia nos funciona ese programa, lo producimos en conjunto y se transmite en todas las pantallas y se amortiza de diferente manera”, detalló.

Proyecciones financieras y publicitarias

El mercado publicitario también juega un papel clave en la estrategia de América. En la actualidad, el canal capta el 51% de cada sol invertido en publicidad televisiva en Perú, una cifra que busca aumentar significativamente.

“Nuestra meta es que cada sol invertido rinda más, ofreciendo múltiples ventanas de comunicación. Queremos aumentar nuestra participación publicitaria en al menos 10 puntos porcentuales en los próximos tres años”, explicó el ejecutivo.

América TV Go y Boom están diseñadas para atraer a anunciantes interesados en públicos específicos . Mientras América TV Go mantendrá un enfoque masivo, Boom permitirá una segmentación más precisa, aprovechando métricas detalladas de consumo digital.

“Desde el anuncio de Boom, ya hemos recibido propuestas de empresas interesadas en conectar con esta audiencia”, detalló Muñiz.

Un nuevo paradigma para los medios peruanos

Con estas iniciativas, América Televisión se posiciona como pionera en la transición hacia un modelo multimedia en Perú. Su apuesta por contenido de calidad, accesible y diversificado no solo busca consolidar su liderazgo, sino también redefinir el panorama de los medios en el país.

“El contenido sigue siendo el rey. Nuestra fortaleza está en producir historias que conecten con la audiencia. Con América Multimedia, estamos listos para liderar esta nueva era de consumo digital”, concluyó el ejecutivo, afirmando que se abren tres diferentes ventanas que les permite llegar a tres audiencias distintas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR SOBRE MEDIOS:

¿La nueva TV peruana? Programas de YouTube con más vistas y los que atraen marcas

Grupo El Comercio y sus planes de crecimiento a través de eventos hacia 2025

Conoce aquí los eventos que desarrollará el Grupo El Comercio en 2025