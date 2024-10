¿Cuál es el papel de América Tv en la serie argentina Envidiosa?

América Tv desde hace tres años, aproximadamente, es dueña del 51% de la productora argentina Kapow, que es la firma que está produciendo Envidiosa para Netflix. Sin embargo, a inicios de año ya habíamos hecho Felices los 6 (comedia argentina de ocho capítulos) para HBO Max.

¿Cómo van las gestiones para ejecutar más producciones de este tipo?

En realidad, son producciones por encargo, cuya idea original no nos pertenece, pero somos los que ejecutamos la serie, en este caso, para Netflix. El objetivo es entrar a jugar con la cantidad de producciones anuales establecidas por estos servicios de streaming, previo concurso en el que participamos (como Kapow), donde se evalúa la calidad y el precio del producto. Entonces, nuestra intención no es solo tener Envidiosa con esta plataforma, sino hacer muchas más series con otras plataformas adicionales.

Y en ese camino, ¿qué negociaciones están logrando?

Tenemos proyectos para hacer películas, realities, series adicionales, pero no podemos dar más detalles, pues todo está en proceso de realizarse o de aprobación por parte de las personas interesadas en el producto para su plataforma.

¿Cuán costoso es realizar este tipo de contenidos?

La ventaja de este modelo de negocio, que consiste en la producción para un tercero, es que justamente la inversión la realiza el tercero. El desembolso que tenemos como empresa es mínimo, dado que lo que ofrecemos son los servicios de producción; es decir, el ámbito creativo, producción, la parte general para entregar el producto final.

¿Ser parte de Kapow es una estrategia más general de América Tv?

Sí. De hecho, es la primera vez que lo anunciamos como parte integrada de nuestra estrategia de cuatro líneas de negocio. Y es que la nueva estrategia de América Tv implica no solo ser un canal de televisión, sino desarrollar lo que somos: una empresa multimedia. Tenemos el canal 4, que es muy fuerte en Perú, en que más del 80% de contenidos es producido por nosotros; sin embargo, también tenemos la capacidad de producir por encargo. Entonces, tenemos el canal como nuestra fuente principal de ingresos (al día de hoy); la división de digital, donde haremos muchos cambios y en los próximos meses fortaleceremos la oferta para salir muy agresivos en contenidos específicos; América Estudios (Pachacámac), en el cual producimos para nosotros y también es un hub de producción para otras compañías de nivel internacional y; finalmente, la productora Kapow por medio de la cual hacemos producción por encargo para terceros (HBO Max, Netflix, Amazon, entre otras). Todo es parte de una estrategia 360.

¿A qué tipo de contenidos están apuntando?

Una de las ideas que estamos buscando es no solo hacer programas de entretenimiento, sino de también de ficción. Hoy realizamos ficciones muy importante como es “Al Fondo Hay Sitio”, “Tu Nombre y el Mío” y otras historias más. Sin embargo, los próximos seis meses van a ser muy importantes, pues marcarán un antes y un después para América, considerando que hay posibilidades de realizar cosas aquí, en conjunto para terceros, o solamente hacer productos para terceros (Kapow). Es decir, podemos hacer una coproducción con una empresa extranjera que tenga una ventana para Perú y una ventana internacional para el empresario que venga a invertir con nosotros. Al mismo tiempo, estamos apuntando a producir en otros mercados.

¿Con qué países hay negociaciones avanzadas para producir?

Estamos explorando varios proyectos (productos de entretenimiento) con México, sobre todo, la posibilidad de hacer el formato de Esto es Guerra aquí; adicional también platicamos con la gente de Panamá (entretenimiento) para ser su hub de producción aquí en Perú. Una de las ideas que tenemos es que varias televisoras a nivel internacional conformen parte de estas coproducciones y el costo en escala salga mucho más barato.

Ustedes pondrían a disposición sus locaciones de Pachacámac…

Nosotros somos el hub de producción. En lugar de que los empresarios renten localmente en su país, América le brinda el servicio integral. Normalmente, cuando alquilas un foro en México, te brindan el cascarón y tienes que conseguir las luces, pasacables, switcher, sonido y muchas cosas más. Todo tiene un costo y demanda de varios proveedores; mientras que nosotros entregamos una oferta completa, con todos los servicios en una sola renta. Veamos que solo para producir el formato de Esto es Guerra hay todas las facilidades, tenemos el know how y todo para hacer el producto.

¿Qué posibilidad hay de que talento nacional también participe en estas producciones?

Claro que se puede dar. Hay muchos actores y actrices que participan en nuestras series y que al momento de hacer producciones para terceros, podemos proponerlos en el catálogo, hablando de ficción. Y en entretenimiento, pues los conductores que tenemos también podrían ser parte de eso. Depende mucho de las necesidades de cada país; probablemente, un conductor de Perú no funcione en Panamá o en México o en otros territorios, mientras que en un actor podría ser mucho más fácil que funcione.

Mencionó cuatro líneas de negocio, ¿hay una proyección de lo que puedan representar en ingresos este año?

Este año estamos en el proceso de organizar las líneas de negocio, las cuales son la televisión abierta, el contenido digital, América Estudios y Kapow. Cada una ha venido generando sus ingresos de alguna manera, pero no se habían considerado como líneas de negocio. Desde finales de este año, vamos a identificar a cada unidad de negocio y tendremos claros sus ingresos. Como conglomerado, los números del canal van bien; no obstante, no solo somos una empresa que brinda servicios para señal abierta, sino también brindamos servicio a terceros.

¿Habrán inversiones en los estudios de Pachacámac ?

El equipo que tenemos en Pachacámac es de primer nivel, constantemente estamos mejorando en ello y toda la parte de postproducción, la cual puede llegar hacer un hub de postproduccion, considerando que hay mucho contenido que se postproduce fuera de los países y podemos dar ese servicio. En infraestructura no hemos hecho ninguna modificación este 2024, tenemos la infraestructura suficiente como para atender producciones externas, con foros disponibles sin ningún problema para producir el contenido para terceros.

