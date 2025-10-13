Según fuentes consultadas por Gestión, la adquisición de Panamericana Televisión se habría cerrado el último viernes, luego de varios meses de negociación. Los nuevos propietarios del canal son Jimmy Pflücker, fundador de Minera Paltarumi, y Susana Umbert, reconocida productora de televisión. Él asume el rol de principal financista, mientras que ella aporta su experiencia en el sector.

El anuncio oficial se realizaría a mediados de noviembre, en el marco del aniversario de la televisora. Gestión buscó la versión de los compradores y desde Paltarumi se indicó que la operación “recién debería concretarse hoy”, por lo que la respuesta institucional se emitiría a partir de mañana. Con ello, el emblemático canal dejará de pertenecer a la familia Schütz (que ostentaba el 95% de las acciones), marcando el cierre de una etapa en la televisión peruana .

Aunque no se han revelado los detalles financieros de la transacción, la situación económica del canal no ha sido la mejor en los últimos años, por lo que según fuentes vinculadas a este medio, el monto de transacción no habría sido muy alto.

Panamericana ha enfrentado deudas tributarias, procesos judiciales y dificultades administrativas. Durante la década anterior, acumuló deudas con la Sunat y otros acreedores que superaron los S/ 117 millones. Parte de estos montos fueron posteriormente declarados inexigibles por el Tribunal Constitucional en 2013 y 2014, al determinar que correspondían a gestiones de la administración judicial y no a los propietarios legítimos.

La publicidad continúa siendo la principal fuente de ingresos de la empresa . En años recientes, Panamericana concluyó procesos de insolvencia y reestructuración convocados por Indecopi y la Sunat, alcanzando acuerdos de pago y recibiendo autorización para mantener sus operaciones bajo la supervisión de los acreedores.

El nuevo propietario de Panamericana Televisión es el empresario minero Jimmy Pflücker Pinillos, principal accionista y líder de Minera Paltarumi. Foto: Paltarumi

¿Quién sería el nuevo dueño de Panamericana TV?

El que sería ahora el nuevo propietario de Panamericana Televisión es el empresario minero Jimmy Pflücker Pinillos , principal accionista y líder de Minera Paltarumi , compañía dedicada al procesamiento de oro de pequeña escala. Según datos de Comex, Paltarumi ocupa el décimo lugar entre los exportadores de oro del país, incluyendo a las grandes mineras, con 3,200 kilogramos exportados en 2024.

Ubicada en Paramonga (Barranca), la empresa ha invertido más de US$ 40 millones en activos fijos desde el inicio de sus operaciones, enfocándose en la optimización y modernización de sus procesos. En 2024, Paltarumi alcanzó ventas anuales por US$ 267 millones, su cifra más alta registrada, con una utilidad neta de US$ 16 millones y un EBITDA de US$ 31 millones.

De cara al 2025, la minera proyecta destinar alrededor de US$ 2 millones a nuevos proyectos estratégicos. Entre ellos destaca la implementación de una planta de refinación de metales preciosos, que permitirá transformar internamente el mineral aurífero en lingotes de oro con una pureza de hasta 99.99%. Actualmente, Paltarumi produce barras doré, una aleación de oro y plata; con esta nueva planta, la empresa busca cerrar el ciclo de producción, aumentar el valor agregado y abrir una nueva línea de negocio al ofrecer servicios de refinación a terceros.

El proyecto también contempla el aprovechamiento de la plata refinada para impulsar la industria nacional de la platería y la artesanía peruana, promoviendo el uso local de un metal que no siempre logra precios competitivos en los mercados internacionales. Un dato a tomar en consideración es que Jimmy Pflücker y Minera Paltarumi han sido mencionados en investigaciones fiscales entre 2020 y 2021, relacionadas con competencia comercial y presunto lavado de activos, a raíz de denuncias formuladas por sus principales competidores.

Susana Umbert es una productora de televisión con más de 35 años de experiencia profesional. Foto: Latina

Mientras que su socia, Susana Umbert es una productora de televisión con más de 35 años de experiencia profesional. Inició su carrera en 1989 como Gerente de Promociones en América Televisión. Desde entonces, ha ocupado diversos cargos ejecutivos en televisión y productoras.

Entre 2012 y 2022 fue Gerente de Producción y Entretenimiento de Latina Televisión. En los últimos años, fundó WIT Entertainment Media y más tarde la productora Infinito, con la que desarrolla contenidos multiplataforma para el mercado nacional e internacional. En 2024, firmó una alianza estratégica con Panamericana TV para el lanzamiento de nuevos programas, incluyendo la nueva edición de “El Valor de la Verdad” junto al periodista Beto Ortiz.