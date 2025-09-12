Google está implementando una nueva vista en Gmail que reunirá todas las compras y entregas de los usuarios, con el objetivo de facilitar el seguimiento de los correos electrónicos referentes a pedidos y ofrecer una vista general de todos los envíos en una lista “simple y organizada”.

La compañía tecnológica está trabajando en una nueva función enfocada en facilitar la gestión o el seguimiento de pedidos ‘online’ de los usuarios, justo antes de la temporada de compras navideñas.

Una nueva actualización en Gmail agrupará todos los correos referentes a compras y entregas en una misma vista, según ha recogido el gigante tecnológico en una publicación en su blog.

Lo que pretende la compañía es que el usuario pueda seguir y gestionar todos sus pedidos en una lista “simple y organizada”, aunque Google ha advertido de que seguirá mostrando los correos que anuncien que un pedido llegará en 24 horas en la parte superior de la bandeja de entrada principal, así como en una tarjeta de resumen dentro de los correos electrónicos de compra.

Los correos de pedidos se agruparán en una nueva pestaña de Gmail, mejorando el seguimiento de las compras. La optimización de Google llega justo antes de la época de compras de Black Friday y Navidad. (Foto: Composición GESTIÓN MIX con imágenes de Google)

Además, Google ha informado de que está actualizando la categoría ‘Promociones’ en Gmail, para que se puedan filtrar los correos promocionales por los ‘más relevantes’, lo que facilitará ver las actualizaciones de los remitentes y las marcas que más interesen, incluyendo con las que más interactúan. También incorporarán recordatorios útiles que mostarán a los usuarios las próximas ofertas y promociones.

No obstante, si los usuarios optan por ver los correos como se muestran ahora, sólo tendrán que seleccionar la opción para ordenar correos promocionales por ‘Más recientes’ en lugar de ‘Más relevantes’.

Google ha informado de que estas actualizaciones comenzarán a implementarse en las próximas semanas en los dispositivos móviles de los usuarios, en sus cuentas personales de Google.