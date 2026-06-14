Bajo la dirección de Julian Nagelsmann, Alemania inicia su camino en la Copa del Mundo 2026 frente a Curazao, selección que disputa por primera vez la máxima cita del fútbol internacional. El partido se juega este domingo 14 de junio a las 13:00 (Hora del Este) en el NRG Stadium de Houston, por la primera fecha del Grupo E, en un duelo que enfrenta décadas de experiencia con la ambición de un debut mundialista.
A continuación encontrarás la guía completa de canales de TV y plataformas de streaming online, oficiales y legales, para ver el partido en vivo desde cualquier país, con opciones en español e inglés para seguir cada minuto de la transmisión.
Cómo ver Alemania-Curazao EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online
El partido Alemania vs. Curazao se juega este domingo 14 de junio de 2026 en el NRG Stadium de Houston. En Perú comienza a las 12:00 p.m.
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|RTVE Play, Movistar+
Fecha, hora, TV y dónde ver Alemania-Curazao EN VIVO por la Copa Mundial 2026
Alemania y Curazao se enfrentan en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El partido corresponde a la primera jornada del Grupo E.
- Fecha: Domingo, 14 de junio de 2026
- Hora: 12 horas (PER/ECU/COL), 13 horas (ET), 19 horas (Berlín)
- Lugar: Estadio de Houston en Houston, Texas (Estados Unidos)
- Grupo: Grupo E (junto a Ecuador y Costa de Marfil)