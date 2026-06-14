Bajo la dirección de Julian Nagelsmann, Alemania inicia su camino en la Copa del Mundo 2026 frente a Curazao, selección que disputa por primera vez la máxima cita del fútbol internacional. El partido se juega este domingo 14 de junio a las 13:00 (Hora del Este) en el NRG Stadium de Houston, por la primera fecha del Grupo E , en un duelo que enfrenta décadas de experiencia con la ambición de un debut mundialista.

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Cómo sintonizar ESPN por internet para ver el partido Alemania vs. Curazao en vivo hoy. Disfrute de la cobertura por fútbol TV y streaming online en Disney Plus Premium para el Mundial 2026. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

Cómo ver Alemania-Curazao EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online

El partido Alemania vs. Curazao se juega este domingo 14 de junio de 2026 en el NRG Stadium de Houston. En Perú comienza a las 12:00 p.m.

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Fecha, hora, TV y dónde ver Alemania-Curazao EN VIVO por la Copa Mundial 2026

Alemania y Curazao se enfrentan en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El partido corresponde a la primera jornada del Grupo E.

Fecha: Domingo, 14 de junio de 2026

Domingo, 14 de junio de 2026 Hora: 12 horas (PER/ECU/COL), 13 horas (ET), 19 horas (Berlín)

12 horas (PER/ECU/COL), 13 horas (ET), 19 horas (Berlín) Lugar: Estadio de Houston en Houston, Texas (Estados Unidos)

Estadio de Houston en Houston, Texas (Estados Unidos) Grupo: Grupo E (junto a Ecuador y Costa de Marfil)