Conoce los canales de TV y horarios para ver el partido Alemania vs. Curazao EN VIVO por el grupo E de la Copa Mundial 2026. (Foto: Gestión Mix)
Conoce los canales de TV y horarios para ver el partido Alemania vs. Curazao EN VIVO por el grupo E de la Copa Mundial 2026. (Foto: Gestión Mix)
Jairo Rúa
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Bajo la dirección de Julian Nagelsmann, Alemania inicia su camino en la Copa del Mundo 2026 frente a Curazao, selección que disputa por primera vez la máxima cita del fútbol internacional. El partido se juega este domingo 14 de junio a las 13:00 (Hora del Este) en el NRG Stadium de Houston, por la primera fecha del Grupo E, en un duelo que enfrenta décadas de experiencia con la ambición de un debut mundialista.

A continuación encontrarás la guía completa de canales de TV y plataformas de streaming online, oficiales y legales, para ver el partido en vivo desde cualquier país, con opciones en español e inglés para seguir cada minuto de la transmisión.

Cómo sintonizar ESPN por internet para ver el partido Alemania vs. Curazao en vivo hoy. Disfrute de la cobertura por fútbol TV y streaming online en Disney Plus Premium para el Mundial 2026. | Crédito: fifa.com / Composición Depor
Cómo sintonizar ESPN por internet para ver el partido Alemania vs. Curazao en vivo hoy. Disfrute de la cobertura por fútbol TV y streaming online en Disney Plus Premium para el Mundial 2026. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

Cómo ver Alemania-Curazao EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online

El partido Alemania vs. Curazao se juega este domingo 14 de junio de 2026 en el NRG Stadium de Houston. En Perú comienza a las 12:00 p.m.

País / RegiónTV abierta confirmadaTV de pagaStreaming
AlemaniaARD (Das Erste), ZDFMagentaTVARD Mediathek, ZDFmediathek, MagentaTV
CurazaoTeleCuracaoTeleCuracao Online
Estados UnidosFOX, TelemundoFOX SportsFOX One, FOX Sports App, Peacock, Telemundo Deportes
MéxicoCanal 5, Azteca 7ViX PremiumViX
ArgentinaTelefeDSPORTSDGO, MiTelefe
ChileChilevisiónDSPORTSDGO, Disney+, Paramount+
ColombiaCaracol TV, Canal RCNDSPORTSDGO, Caracol Play, Deportes RCN
EcuadorTeleamazonasDSPORTSDGO, Paramount+
PerúAmérica TVDSPORTSAmérica TVGO, DGO
BoliviaRed Uno, UnitelTigo SportsTigo Sports App, Entel TV
UruguayCanal 10, TeledoceDSPORTSDGO
VenezuelaTelevenDSPORTSDGO
ParaguayGEN, TreceGEN Play
BrasilTV Globo, SBTSporTVGloboplay, CazéTV
EspañaLa 1 de TVEMovistar Plus+RTVE Play, Movistar+

Fecha, hora, TV y dónde ver Alemania-Curazao EN VIVO por la Copa Mundial 2026

Alemania y Curazao se enfrentan en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El partido corresponde a la primera jornada del Grupo E.

  • Fecha: Domingo, 14 de junio de 2026
  • Hora: 12 horas (PER/ECU/COL), 13 horas (ET), 19 horas (Berlín)
  • Lugar: Estadio de Houston en Houston, Texas (Estados Unidos)
  • Grupo: Grupo E (junto a Ecuador y Costa de Marfil)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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