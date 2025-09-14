Según el Índice Big Data de Consumo de BBVA Research, la mayoría de operaciones se realizaron a través del canal online. (Fuente: Andina)
Según el Índice Big Data de Consumo de BBVA Research, la mayoría de operaciones se realizaron a través del canal online. (Fuente: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Agosto fue un mes en que el . La mayor parte de los consumos realizados correspondió a compras por internet, revela el Índice Big Data de Consumo del mes analizado del BBVA Research.

En agosto, siguió en aumento la digitalización del consumo, pues del total de compras con tarjeta, el canal online tuvo el 73% de participación. Esto implica que 7 de cada 10 compras realizadas con o débito se dieron a través de internet.

La participación delcomercio electrónico en el total de compras con tarjeta mantiene su tendencia al alza de los últimos años. En agosto del 2024, estas transacciones representaban el 67% del total de consumo.

Incluso antes de la pandemia, se observaba que los consumos realizados a través del e-commerce solo representaban el 20% del total de las compras que hacían los peruanos con sus tarjetas.

La digitalización del gasto de consumo sigue avanzando: la participación del gasto a través de tarjetas (de débito y crédito) aumenta (menor uso de efectivo en términos relativos) y, dentro de este, es también cada vez mayor la importancia del canal online”, indica el reporte del BBVA Research.

El uso de efectivo sigue retrocediendo frente al pago con tarjetas y que la digitalización del consumo. (Fuente: BBVA Research)
El uso de efectivo sigue retrocediendo frente al pago con tarjetas y que la digitalización del consumo. (Fuente: BBVA Research)
LEA TAMBIÉN: McKinsey: El nuevo consumidor y la ventaja competitiva para las empresas peruanas

Contando tanto los consumos presenciales como digitales, continuaron al alza las compras con tarjeta de crédito y/o débito. El mes pasado, el 72% de las compras realizadas en el país fueron realizadas con tarjetas y no con dinero en efectivo.

El estudio mostró que la participación de compras con tarjetas aumentó en casi 10 puntos porcentuales en el último año, pues en agosto del 2024 solo el 63% del consumo se hacía con este medio.

En tanto, vienen disminuyendo los y ventanillas de las entidades financieras.

Cabe indicar que, en agosto, el consumo de las familias por uso de tarjeta y retiros de efectivo creció 7.2%, por encima de los observados en los dos meses previos.

Entre los segmentos donde mejoró el gasto en agosto están Salud, Educación, Bienes y Servicios para el Hogar, y Moda y Belleza. En tanto, los componentes que se moderaron fueron los de Alimentos, Turismo, Entretenimiento y Transporte.

TE PUEDE INTERESAR

¿Compras por internet? se busca crear figura del consumidor digital, pero hay dudas
Peruanos ahora gastan menos en compras online: la receta para competir ante los gigantes chinos
¿Pagas y compras online? Aprende cómo proteger tus datos y evitar fraudes virtuales

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.