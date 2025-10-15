La estación, considerada la tercera más antigua del país, tuvo una época de liderazgo de audiencia desde sus inicios hasta 1996 y nuevamente entre 2001 y 2003, produciendo telenovelas y programas populares como Risas y Salsa. (Foto: El Comercio)
Panamericana Televisión no solo forma parte de la memoria audiovisual del Perú, también ha sido testigo —y protagonista— de las transformaciones políticas, sociales y culturales del país. Fundada por la familia Delgado Parker, la televisora inició oficialmente sus transmisiones el 16 de octubre de 1959 a través del canal 13, y seis años después migró a su actual frecuencia, el canal 5. Hoy, tras 66 años de historia, la emblemática señal conocida como ‘la esquina de la televisión’ inicia una nueva etapa con el anuncio de su cambio de dueños.

