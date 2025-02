Luego que en 2019 la inversión publicitaria se estimara en US$ 645 millones, con la llegada de la pandemia dichas cifras se contrajeron fuertemente hasta los US$ 479 millones, pero desde el 2021 ha comenzado a recuperarse. Si bien a la fecha la industria no alcanza los niveles previos, la perspectiva para este 2025 es más optimista que el año pasado, debido a que hay mayores intenciones por parte de las empresas por publicitar, según un estudio de Cabello Consultores. Asimismo, hay dos medios que vienen creciendo de manera sostenida en los últimos cuatro años y aumentando su participación. ¿Cómo está dividida la inversión publicitaria en Perú y en qué medio se destina?