Denis San Román, secretario de la Federación Deportiva Nacional de Tabla (FENTA) comentó a este diario que, desde el 2021, han descentralizado el surf, ya que históricamente dicho deporte se ha desarrollado en la capital, a través de diferentes campeonatos.

“Hemos logrado que el surf se practique en las playas de Huanchaco, Punta Balcones, Lobitos, Chicama, Pacasmayo, Loritos, Cabo Blanco, entre otros”, afirmó a Gestión.

El surf en Perú y su impacto económico

De acuerdo con la Fenta, el surf en Perú genera entre S/ 60 y S/ 100 millones al año de manera directa e indirecta.

Además, su capacidad de atraer turistas tiene un efecto doble: llegan al país para practicar dicho deporte o como espectadores. “Llegan entre 50,000 a 70,000 turistas por año” , aseveró San Román.

El secretario de la Fenta comentó que - incluso - en el caso de la playa Punta Balcones (Piura), lugar donde hay poco tráfico de turistas, se atrajo a más de 500 personas foráneas de la zona; beneficiando a los hoteles y restaurantes.

“Los atletas de este deporte llegan a la playa junto a su familia y entrenador. No solo se quedan en los cuatros días que dura una competencia. Una semana antes ya están en la ciudad hospedados en un hotel para luego reconocer la playa y hacer un poco de turismo”, mencionó.

“Son deportistas que vienen de Ecuador, Brasil, Argentina, Australia y de Estados Unidos”, añadió.

Respecto al ticket promedio diario de gasto de los turistas, este se ubica en US$ 120; destinado a alojamiento, alquiler de tabla, alimentación, transporte interno y/o compra de souvenirs. “Lo que más valoran del Perú es nuestro clima y la diversidad de nuestras olas”.

“En Estados Unidos hay meses que no hay olas muy seguido, en cambio, en Perú todo el tiempo hay olas, por eso muchos turistas vienen a nuestras costas en el norte”, añadió el secretario de la Fenta.

La playa de Chicama: la ola más larga del mundo atrae a los turistas

Perú es el país con la ola más larga del mundo ubicada en la playa de Chicama (La Libertad); por ello muchos turistas van a dicho lugar a surfear. “Tiene una capacidad de albergar a varios surfistas en diferentes puntos para poder correr todo ese trayecto (...) El 40% de los que se hospedan en hoteles son extranjeros. Me atrevería a decir que son cerca de 150 extranjeros que llegan al mes a dicha playa; hasta los carteles son en inglés”

Por otro lado, destacó que los deportistas peruanos son considerados como una potencia mundial en el surf , ya que otros países “nos ven con respeto cuando hay un peruano participando en una competencia internacional”.

Perú es el único país que tiene la ola más larga del mundo ubicada en la playa de Chicama (La Libertad); por ello muchos turistas van a dicho lugar a surfear. (Foto: Difusión)

Los desafíos del surf peruano: ser masivo

Sin embargo, San Román sostuvo que hay desafíos para que el deporte siga creciendo, como son el acceso a las playas, organizar más campeonatos mundiales, contar con servicios básicos, conectividad y oferta formal del turismo. “Esperemos que el gobierno, a través del IPD, pueda subsanar dichos temas”, sostuvo.

La federación recibió del Instituto Peruano de Deporte (IPD) una subvención económica de S/ 2.5 millones. Monto que se destina para cubrir gastos de alimentación, pasajes, alojamiento de los deportistas, así como en sus coach para sus campeonatos.

Respecto a los deportistas, el secretario de la Fenta comentó que, una vez que consiguen logros o condecoraciones a nivel nacional o internacional, el IPD le otorga un apoyo económico de hasta S/ 15,000 mensuales; sin embargo, deben ser constantes porque pueden perderlo si no consiguen más logros durante el año.

Para Luis Carrillo Pinto, director de Contenidos y Negocios Deportivos de Nativa, el surf en Perú por ahora es un mercado nicho.

“Nosotros no tenemos ningún surfista peruano en la primera división del surf mundial porque los costos de viaje cada dos semanas a Filipinas o Australia (donde se desarrollan los torneos) son altos. Por cada competencia se gasta entre US$ 8,000 y US$ 10,000. Es caro llegar a la primera división”, sostuvo a la vez que lamentó que nunca un canal en Perú ha transmitido un campeonato internacional de surf.

En esa línea, dijo que es importante que se masifique el deporte para que las marcas se interesen en auspiciar, pues ellas van donde hay audiencia. Con el reconocimiento al surfista Alonso Correa en los Juegos Olímpicos , el experto indicó que es posible que este deporte se popularice aun más y puedan haber más espectadores no especializados.

Ley de rompientes en Perú

Es importante señalar que, en 2014 se publicó en el país la ley de rompientes, que establece que las playas para surfear estén protegidas ante cualquier actividad pesquera, obra de construcción y así no verse afectado. Fue el primer país del mundo en brindar protección legal a las olas.

Ese es el caso de la playa de la Herradura, que tiene protección legal ; en tanto, las playas de Miraflores tienen zonas de protección para no afectar el surf.

SOBRE EL AUTOR Edgar Velito Limaylla Periodista digital con foco en Educación superior, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad e Internacionalización de empresas. Exredactor de Economía en Diario El Gobierno. Desde el 2023 es parte de Gestión.