La 33ª edición de los Juegos Olímpicos se llevará a cabo en 35 sedes distribuidas principalmente en París, así como en otras ciudades francesas como Lille, Marsella, Lyon, Niza y la isla de Tahití en el Pacífico. París 2024 destacará por su enfoque urbano, con competiciones programadas en lugares emblemáticos como los Campos Elíseos, la Torre Eiffel, la Plaza de la Concordia, los Inválidos y el Puente Alexandre, con el objetivo de acercar las competiciones tanto a los atletas como a los ciudadanos.

Un total de 206 equipos participarán en estos Juegos, con una cifra récord de 10,500 atletas. Estados Unidos lidera con 592 atletas, seguido por Francia (573), Australia (460), Alemania (427), Japón (404), China (388), España (382), Italia (361) y Gran Bretaña (327). Se destacan delegaciones más pequeñas, como las de Belice, Lesoto, Malawi, Malta, Montserrat y Nauru, cada una representada por un único atleta.

Además, los Juegos incluirán el mayor Equipo de Refugiados en la historia olímpica, con 35 atletas, en su mayoría provenientes de Siria, Irán y Afganistán. Debido al conflicto en Ucrania, Rusia y Bielorrusia no participarán bajo su bandera nacional, pero sus atletas competirán bajo la denominación de Equipo Neutral Individual.

Una nueva dinámica de auspicios en Paris 2024

Los patrocinadores globales desempeñan un papel crucial en los Juegos Olímpicos, aportando el 30% de los ingresos totales, equivalentes a US$ 3,300 millones, a través de paquetes de auspicio que comienzan en los US$ 200 millones. Según el Comité Olímpico Internacional (COI), estos fondos son destinados al respaldo de atletas y programas deportivos.

En París 2024, dieciséis empresas reconocidas como patrocinadores TOP han firmado contratos sustanciales de marketing con el COI para los próximos años. Destaca la participación significativa de Visa, que contará con 117 atletas de 67 países y 40 deportes. Una innovación en estos Juegos será la introducción de patrocinios individuales, permitiendo a las marcas apoyar directamente a sus atletas, quienes podrán reconocer ese respaldo durante momentos de visibilidad tanto en cámaras como en redes sociales.

Recientemente, ha surgido la tendencia de que las marcas seleccionen a sus atletas no solo por su rendimiento deportivo, sino también por su influencia en plataformas como Instagram o TikTok, así como su capacidad para llegar a públicos específicos. Esto ha llevado a un enfoque de los patrocinios hacia perfiles olímpicos con una fuerte presencia en redes sociales.

Este año, los fabricantes de equipamiento deportivo como Nike, Adidas y Puma están lideran el sector, no solo proporcionando el equipo técnico esencial para la competición, sino también reforzando significativamente su identidad de marca a través de las delegaciones que patrocinan. Además, marcas como Asics, The New Originals, Lululemon, Ralph Lauren, Joma, Le Coq Sportif, LVMH, Charly y Men’s Fashion también figuran entre los patrocinadores destacados de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Participación peruana

El ‘Team Perú’ quedó listo para comenzar a competir en París 2024. En esta edición, 26 deportistas representarán al país (nueve menos que en Tokio 2020) en las disciplinas de vela, tiro, bádminton, surf, natación, remo, esgrima, judo y atletismo, siendo la última la que más clasificados tiene, con 9 deportistas. En detalle, la delegación nacional tendrá una participación de 17 mujeres y nueve varones.

De momento, previo a su participación en París 2024, Perú se ha llevado cuatro medallas a lo largo de la historia en este evento. La primera medalla nacional en los Juegos Olímpicos fue la que consiguió Edwin Vásquez Cam en lo que fue Londres 1948. Lo hizo en tiro, específicamente en la categoría pistola libre, alcanzando la presea dorada. Más adelante, en Los Ángeles 1984, llegó el turno de Francisco Boza Dibós, que obtuvo la medalla de plata en tiro foso mixto.

Cuatro años después, en Seúl 1988, vino la presea plateada obtenida por el seleccionado de vóley femenino. Por último, está la medalla de plata de Juan Giha en tiro skeet en Barcelona 1992.

En corto:

Cada cuatro años hay nuevos deportes que se convierten en olímpicos. El skate, la escalada deportiva y el baloncesto 3x3 hicieron su debut en el pasado evento en Tokio 2020. Esta vez, solo el breaking, conocido también como breakdance, será el único deporte que debutará a nivel olímpico en París 2024.

