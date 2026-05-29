El Indecopi, a través de su Sistema de Alertas de Consumo, informó que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) dispuso el retiro del mercado y la destrucción de lotes de dispositivos médicos, entre ellos un catéter venoso periférico que es usado para administrar medicamentos y sueros a los pacientes.

En el caso del lote 30718/0319 del catéter venoso periférico, se ordenó su retiro y destrucción debido a que se identificó un resultado crítico en el control de calidad, al no cumplir con el ensayo de caracteres físicos.

Dicho ensayo evaluó la apariencia del catéter y el correcto funcionamiento del mecanismo de bioseguridad, evidenciando fallas en su desempeño. Más detalles de la alerta en este enlace.

Asimismo, la Digemid dispuso el retiro del mercado y la destrucción del lote 230724AC del dispositivo médico “Set de tubos de extensión para administración intravenosa Octopus 3”, marca Vygon. Este producto consiste en tubos que se conectan a una vía intravenosa para facilitar la administración de soluciones o medicamentos al paciente.

Según informó la autoridad sanitaria, este producto también presentó un resultado crítico en el control de calidad, al detectarse gotas de un líquido oleoso transparente e incoloro en el interior de los tubos, lo que lo hace no conforme en el ensayo de caracteres físicos. Más información en este enlace.

Introducción de un catéter. (Foto referencial: Difusión)

La Digemid advirtió que estas situaciones podrían representar un riesgo para la salud de los pacientes, por lo que exhorta a los establecimientos de salud y a los consumidores a suspender de inmediato su uso.

El Indecopi recuerda que los consumidores pueden reportar productos que generen riesgos en esta web. El Sistema de Alertas de Consumo es una herramienta del Indecopi para difundir información sobre productos que pueden representar riesgos no previstos o imprevisibles para la seguridad o la salud de los consumidores o sus bienes.

La información difundida es proporcionada por los proveedores y las autoridades sectoriales competentes.