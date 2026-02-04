El Indecopi, a través de su Sistema de Alertas de Consumo, informó que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) dispuso el retiro y destrucción de todas las unidades del lote 2077104 del producto farmacéutico tableta recubierta de SULFATO FERROSO 300 mg, presentación en caja por 100 unidades, con registro sanitario EN-05853, fabricado en el Perú.

De acuerdo con lo reportado por la Digemid, la medida se adoptó luego de detectarse un resultado crítico en una prueba de calidad que indica que el medicamento no se disuelve correctamente, situación que podría perjudicar a los consumidores.

El titular del registro sanitario es Laboratorios Portugal S. R. L. En ese sentido, se exhorta a los consumidores a verificar el número de lote del producto y no consumir las unidades comprendidas en la alerta.

Para más información, los consumidores pueden comunicarse con la Digemid al teléfono (01) 631 4300.

El Indecopi recuerda que los consumidores pueden reportar productos peligrosos en: https://www.alertasdeconsumo.gob.pe/incidente

El Sistema de Alertas de Consumo es una herramienta del Indecopi para difundir información sobre productos que pueden representar riesgos no previstos o imprevisibles para la seguridad o la salud de los consumidores o de sus bienes. La información difundida es proporcionada por los proveedores ylas autoridades sectoriales competentes.