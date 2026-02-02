Producto farmacéutico fue sacado del mercado por no superar una evaluación de control de calidad. Foto: GEC
Producto farmacéutico fue sacado del mercado por no superar una evaluación de control de calidad.
El Indecopi informó que, según su Sistema de Alertas de Consumo, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) dispuso el retiro del mercado del producto farmacéutico Megacilina B 1 200 000 UI (polvo para suspensión inyectable).

La medida alcanza a todas las unidades del lote 2304067, con registro sanitario EE-10170, fabricado en Ecuador y comercializado en caja, la cual contiene un envase con el fármaco en polvo y una ampolla con el líquido para disolverlo (agua estéril). El retiro incluye también la destrucción de los productos involucrados.

De acuerdo con la Digemid, el medicamento no superó una evaluación de control de calidad, motivo por el cual se ordenó su salida inmediata del mercado.

El Indecopi exhortó a los consumidores a no usar este producto y a comunicarse con la Digemid para recibir más información, a través del teléfono (01) 631-4300. El titular del registro sanitario del medicamento es Grünenthal Peruana S.A.

El Indecopi recuerda que los consumidores pueden reportar algún producto riesgoso en:

El Sistema de Alertas de Consumo es una herramienta del Indecopi para difundir información sobre productos que pueden representar riesgos no previstos o imprevisibles para la seguridad o la salud de los consumidores o de sus bienes. La información difundida es proporcionada por los proveedores y las autoridades sectoriales competentes.

