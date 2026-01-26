Según el Indecopi, el volumen de zapatillas chinas importadas al Perú en realidad disminuyó un 21.79% entre 2019 y 2022. (Imagen: Andina)
Según el Indecopi, el volumen de zapatillas chinas importadas al Perú en realidad disminuyó un 21.79% entre 2019 y 2022. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Las zapatillas chinas quedaron “libres”. La Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (decidió revocar la imposición de derechos antidumping definitivos sobre la al no contarse con sustento suficiente para mantener el impuesto.

A través de la , se dejó sin efecto el impuesto adicional que se aplicaba desde mediados de 2024 a la comercialización de “zapatillas con parte superior de material textil” procedentes de China.

La revisión de este impuesto se dio tras apelaciones presentadas por varias empresas comercializadoras e importadoras como Supermercados Peruanos y Tiendas Peruanas.

Así era la apliación de derechos antidumping sobre las importaciones de zapatillas con la parte superior de material textil originarias de China y precio tope de importación para su aplicación. (Imagen: Indecopi)
Así era la apliación de derechos antidumping sobre las importaciones de zapatillas con la parte superior de material textil originarias de China y precio tope de importación para su aplicación. (Imagen: Indecopi)
LEA TAMBIÉN: ¿Alerta en China por caso alambrón en Indecopi? Exportadores acusan que se vulneraría su TLC

Según indicaron en la resolución, el tribunal determinó que la investigación iniciada por la no estuvo debidamente justificada pues no se presentaron pruebas suficientes que demostraran que el caso fuera de interés nacional ni que tuviera impacto económico en el sector productivo.

Los elementos invocados por la primera instancia no resultan suficientes para determinar la existencia de una circunstancia especial que habilitara el inicio de esta investigación sin una solicitud de la rama de producción nacional, conforme lo exige el Acuerdo Antidumping y el Reglamento Antidumping”, indicaron.

Como se recuerda, los se aplican como una medida de defensa comercial para proteger la producción nacional frente a que se vendan a precios presuntamente más bajos que su valor en el mercado.

La sala del Indecopi también identificó inconsistencias en el análisis presentado. Si bien se reconocía que el segmento donde compiten las importaciones y la producción local es el de zapatillas con precios de entre US$ 1 y US$ 7, este criterio no se aplicó de forma coherente en el estudio.

Al revisar la información bajo el mencionado rango de precios, se encontró que el volumen de zapatillas chinas importadas al Perú en realidad disminuyó un 21.79% entre 2019 y 2022. Es decir, no habría una invasión masiva de estos productos procedentes de China.

Asimismo, se determinó que los problemas económicos de los fabricantes locales no son responsabilidad directa de las importaciones chinas pues el deterioro de la industria nacional coincidió con las restricciones comerciales derivadas de la pandemia de Covid-19 y una fuerte caída en la demanda interna.

Por ello, al encontrarse una relación entre el ingreso de los productos investigados y la situación de las empresas peruanas, se resolvió suprimir los derechos antidumping.

TE PUEDE INTERESAR

MML apeló resolución de Indecopi que le impide regular actividades de almacenamiento
Indecopi sanciona con más de S/2.4 millones a empresa de transportes Flores Hermanos
Indecopi sanciona a Saga Falabella por alterar un iPhone nuevo sin informar al consumidor

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.