La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Junín (ORI Junín) confirmó una sanción de 3.78 UIT (S/ 20,223) contra Saga Falabella S.A., al concluir que la empresa vulneró las expectativas de un consumidor al modificar un teléfono celular nuevo sin comunicarlo de manera adecuada .

El caso se originó tras la compra de un iPhone 14 Pro Max de 256 GB, el cual presentó fallas de fábrica. El cliente acudió al servicio técnico del proveedor para corregir un desperfecto en el puerto de carga; sin embargo, durante la reparación también se procedió al reemplazo de la batería y de la cámara TrueDepth, piezas esenciales del equipo.

Según determinó Indecopi, estos cambios adicionales no fueron debidamente informados al usuario ni justificados en la ficha de reparación.

Como consecuencia, el celular perdió su condición de producto nuevo y original, pasando a ser considerado un equipo repotenciado, lo que afectó el deber de idoneidad que exige la normativa de protección al consumidor.

La autoridad concluyó que el cambio de piezas esenciales sin aviso al cliente vulneró el deber de idoneidad del producto. Foto: Indecopi.

El denunciante tomó conocimiento de esta situación recién al acceder a un reporte de seguimiento del fabricante del iPhone, donde se evidenció la sustitución de componentes.

Para la autoridad, la idoneidad implica que exista correspondencia entre lo ofrecido por el proveedor y lo que finalmente recibe el consumidor, condición que no se cumplió en este caso.

La Comisión concluyó que Saga Falabella infringió los artículos 18 y 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor . Además de la multa, ordenó a la empresa devolver al afectado los S/ 6,599 pagados por el equipo, en un plazo máximo de 15 días hábiles.

La decisión quedó ratificada mediante la Resolución Final N.º 575-2025/INDECOPI-JUN, que confirmó el pronunciamiento previo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de la ORI Junín.