En los últimos días se han registrado cancelaciones de vuelos debido a condiciones climáticas adversas, una situación que, si bien no depende de las aerolíneas, no exime a estas de responder ante los usuarios. Así lo recordó el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Derechos del pasajero ante una cancelación

De acuerdo con la entidad, los usuarios afectados pueden exigir:

Información clara y oportuna sobre la cancelación del vuelo y las acciones adoptadas por la aerolínea.

El reembolso del monto pagado por el boleto no utilizado.

El endoso o transferencia del nuevo boleto reprogramado a favor de un tercero debidamente identificado.

La reprogramación del vuelo en las mismas condiciones originalmente pactadas.

La conservación de los tramos posteriores del itinerario, en el caso de pasajes de ida y vuelta o con escalas múltiples.

LEA TAMBIÉN: LAP responde a cancelación de rutas y destaca nuevas aperturas en el Jorge Chávez

Asimismo, el Indecopi recomienda contratar siempre con proveedores formales y conservar los comprobantes de pago, documentos clave ante cualquier reclamo.

Indecopi recuerda que los pasajeros mantienen sus derechos ante cancelaciones por mal tiempo. Foto: Indecopi.

Obligaciones de las aerolíneas

Aunque los fenómenos meteorológicos escapan a su control, las empresas aéreas están obligadas a reprogramar los vuelos cancelados o devolver el dinero, según la elección del pasajero . Además, deben mantener habilitados y operativos todos sus canales de atención , a fin de brindar orientación inmediata y resolver consultas.

En los casos en que el pasaje haya sido adquirido a través de una agencia de viajes, se sugiere contactar directamente con dicho proveedor para conocer las alternativas disponibles.

Canales de atención y reclamo

El Indecopi informó que realiza un monitoreo permanente desde su oficina en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en coordinación con sus sedes regionales, para verificar el respeto de los derechos de los consumidores.

LEA TAMBIÉN: Aerolíneas advierten caída a doble dígito de pasajeros en tránsito por cobro de TUUA

Los pasajeros pueden comunicarse a través de los siguientes canales: