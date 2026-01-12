AdP presentó ante Senace un EIA-d que detalla un plan de obras para ampliar la capacidad operativa del aeropuerto de Chiclayo. Foto: Andina.
AdP presentó ante Senace un EIA-d que detalla un plan de obras para ampliar la capacidad operativa del aeropuerto de Chiclayo. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Aeropuertos del Perú (AdP), empresa del Grupo Sandoval y concesionaria de 12 aeropuertos a nivel nacional, anunció el desarrollo de inversiones orientadas a modernizar la infraestructura del Aeropuerto Internacional Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales (Lambayeque). Como parte de este proceso, la concesionaria presentó un Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) correspondiente a dicha terminal aérea, ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace). ¿Qué prevé ejecutar?

TE PUEDE INTERESAR

SNCI: TUUA de transferencia debe aplicarse, si no aeropuertos regionales estarán en riesgo
Metro de Lima y aeropuertos concentran casi US$ 9 de cada US$ 10 invertidos en obras de transporte
Tráfico de pasajeros en aeropuertos de Perú creció 8.2%: ¿cuáles son los destinos clave?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.