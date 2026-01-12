El EIA-d explica que la concesionaria busca la modernización del aeropuerto de Chiclayo, con el objetivo de dotarlo de una mayor capacidad de atención. En detalle, la empresa apunta a mejorar la atención de pasajeros y la oferta de vuelos mediante la ampliación y mejora de las instalaciones, así como la optimización de los procesos operativos.

Asimismo, desea satisfacer la demanda actual de transporte aéreo de pasajeros en Chiclayo y a atender la demanda vigente de transporte aéreo de carga en la ciudad.

El plan de modernización comprende un conjunto de obras agrupadas en instalaciones aeroportuarias y en instalaciones de apoyo, las cuales se desarrollarán conforme con las Regulaciones Aeronáuticas del Perú y los lineamientos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

El proyecto de AdP contempla la ampliación de la pista, nuevas plataformas y la modernización de instalaciones aeroportuarias y de apoyo en el aeropuerto de Chiclayo, conforme con la normativa aeronáutica vigente. Foto: Andina.

Las acciones del plan de modernización del aeropuerto de Chiclayo

En el ámbito de las instalaciones aeroportuarias, el EIA-d del aeropuerto de Chiclayo plantea la rehabilitación y ampliación de la pista de aterrizaje existente, que alcanzará una longitud operativa de 2,693 metros y un ancho de 45 metros, con márgenes pavimentados y franjas laterales de seguridad. El pavimento será de concreto, diseñado para la operación de aeronaves de código 4E, e incorporará sistemas de balizamiento, señalización y drenaje pluvial.

Asimismo, se implementarían zonas de seguridad en ambos extremos de la pista (RESA) y se adecuarían los márgenes de seguridad y los canales de drenaje para asegurar operaciones seguras durante todo el año.

La modernización también incluye la ampliación y adecuación de las calles de rodaje existentes, con el fin de optimizar la circulación de aeronaves dentro del aeropuerto y cumplir con la normativa aeronáutica vigente. A esas mejoras, se sumaría el desarrollo de una plataforma comercial destinada al estacionamiento y atención de aeronaves de transporte de pasajeros, con pavimento de concreto armado, drenaje superficial, balizamiento y señalización reglamentaria, lo que permitirá mejorar la capacidad operativa y reducir los tiempos de atención en tierra.

En materia de carga aérea, se prevé la construcción de una plataforma exclusiva para estas operaciones, con áreas de maniobra adaptadas a aeronaves de gran porte y acceso directo al terminal de carga. El diseño incorpora, además, un lote disponible para una futura ampliación en una segunda fase, con el objetivo de atender el crecimiento proyectado del transporte de mercancías.

De manera complementaria, se contempla una nueva plataforma de aviación general, independiente de las zonas comercial y de carga, destinada a aeronaves ligeras y de instrucción.

En tanto, para las instalaciones de apoyo, se incluyen el desarrollo del terminal de pasajeros, junto con playas de estacionamiento, accesos, vías de servicio y las instalaciones del complejo Corpac–AdP, que conforman el núcleo operativo del lado tierra. El proyecto abarca también las áreas vinculadas a Corpac, como el campo de antenas y las zonas de gestión de residuos sólidos, así como un moderno Servicio de Extinción de Incendios, equipado para la atención de emergencias aeronáuticas.

Asimismo, se prevé la instalación de una planta de combustible operada por Petroperú, destinada al almacenamiento y distribución segura de combustibles aeronáuticos; y el desarrollo de un terminal de carga con áreas de maniobra, estacionamientos y lotes disponibles para futuras ampliaciones. El conjunto se completa con bloques de servicios eléctricos, una comisaría para la seguridad aeroportuaria, hangares para aviación general y escuelas de aviación, instalaciones sanitarias para la gestión de residuos, infraestructura para la Fuerza Aérea del Perú, áreas de desarrollo comercial, talleres de mantenimiento y obras de acceso, movilidad y cerco perimétrico.

Por último, el proyecto de modernización incorpora sistemas de drenaje y saneamiento, subestaciones eléctricas y un conjunto de instalaciones auxiliares temporales necesarias para la etapa de construcción, como campamentos de obra, patios de máquinas, plantas de concreto, almacenes, zonas de acopio y vías de acceso, que permitirán asegurar la continuidad de las obras bajo condiciones seguras y controladas.

El EIA-d precisa que, de acuerdo con el contrato de concesión suscrito entre AdP y el Estado peruano, el plazo de la concesión se extiende hasta el 2038. En ese contexto, la vida útil del proyecto de modernización ha sido estimada en 20 años.

En el plano económico, el proyecto contempla una inversión estimada de alrededor de US$ 379 millones para la etapa de construcción.