El movimiento de pasajeros en los aeropuertos del Perú mantuvo su tendencia al alza durante los primeros siete meses de 2025. Según las cifras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entre enero y julio se movilizaron 16,372,627 pasajeros en vuelos nacionales e internacionales, lo que representa un incremento del 8.2% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 15,137,736 viajeros.

En el mercado nacional, las aerolíneas transportaron 9,293,909 pasajeros, cifra que refleja un crecimiento de 7.0% frente al mismo periodo del año anterior.

Latam Airlines Perú lideró con una participación del 64.3% (5,971,614 pasajeros), seguida por Sky Airlines Perú (17.1%), Jetsmart (9.8%), Star Perú (6.7%), Atsa (1.3%) y Saeta (0.4%). En conjunto, otras empresas movilizaron el 0.5% restante del total.

Los meses de julio registran un tráfico en crecimiento en última década, con excepción de la caída de 2020. (Foto: Andina).

Principales destinos de vuelos nacionales

Julio fue uno de los meses más dinámicos, con 1,494,720 pasajeros nacionales, un 8.0% más que en julio de 2024. Este volumen marcó el nivel más alto de los últimos 10 años, superando todos los registros previos y confirmando la recuperación del tráfico aéreo tras el desplome de 2020.

Desde Lima, principal centro de conexiones del país, se embarcaron 4,428,915 pasajeros hacia 22 destinos nacionales, un 6.0% más que el año pasado. Entre los aeropuertos con mayor movimiento destacaron Cusco (1,148,677 pasajeros), Arequipa (596,865), Tarapoto (315,980), Piura (305,113), Iquitos (267,832) y Chiclayo (262,404). Otros destinos sumaron 1.53 millones de pasajeros, con un alza de 3%.

Fuerte crecimiento en los vuelos internacionales

El tráfico internacional también reportó resultados sólidos. Entre enero y julio de 2025, las aerolíneas movilizaron 7,078,718 pasajeros, lo que significa un incremento del 9.7% respecto a igual periodo de 2024. Latam Airlines Perú se mantuvo a la cabeza del mercado con el 38.7% del total (2,737,161 pasajeros), seguida por Sky Airlines Perú (5.8%), Avianca (5.7%), Latam Airlines Group (5.6%), Copa Airlines (5.6%) e Iberia (3.6%). El resto de aerolíneas sumaron un 35% de participación.

En julio, se movilizaron 1,068,122 pasajeros internacionales, un 8.0% más que en el mismo mes del año pasado. Este resultado fue el más alto del periodo 2016–2025, dejando atrás los efectos de la pandemia, cuando el tráfico cayó más del 99% en 2020.

El aeropuerto de Lima concentró gran parte de los vuelos internacionales: 3,483,546 pasajeros embarcados en los primeros siete meses, con un crecimiento del 8.7% respecto al 2024. Desde la capital se atendieron 43 destinos internacionales, operados por 30 aerolíneas.

Las rutas con mayor movimiento desde Lima fueron Santiago de Chile (507,130 pasajeros), Madrid (301,679), Bogotá (290,914), Miami (267,999), Buenos Aires (223,054) y Sao Paulo (169,179). Los demás destinos internacionales sumaron 1,723,591 pasajeros, con un avance del 9.3% en comparación con 2024.