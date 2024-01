“Antes del covid, el tráfico de pasajero venía creciendo entre 8% y 10% de forma anual, para 2024 se proyecta que crezca 5.5%, que será un crecimiento orgánico. Si tomamos en cuenta que en enero de 2025 se apertura el nuevo terminal, sin conectividad vial a la nueva infraestructura, el tráfico crecerá apenas 2%”, alertó.

Pero no es el único efecto identificado. Otro impacto es que podría reducirse aún más, el número de veces que los peruanos viajan. Actualmente, según IATA, los viajeros peruanos realizan 0.65 viajes por año, lo que quiere decir que lleva a cabo un viaje cada dos años.

“Lamentablemente el Gobierno no ha tenido acciones para contar con múltiples vías de acceso, como ocurre en otros partes del mundo. En estos momentos, el aeropuerto Jorge Chávez es una isla, sin conexión, a un año de la inauguración”, subrayó.

Incluso, Cerdá comentó que si se quiere atraer a más líneas áreas a Perú se “tiene que mejorar la eficiencia aeroportuaria y vial” lo que no está ocurriendo ahora. “Si no lo hacemos no vamos a poder crecer, incluso (la ausencia de conectividad vial) afecta la operación de los aeropuertos secundarios, debido a que estos aeropuertos dependen de la eficiencia operacional de Lima”.

Recordó que las líneas aéreas que operan en Perú están preparadas para crecer el próximo año, reforzando los destinos a los que vuelan y sumando nuevos, pero sin conectividad vial en la ampliación del aeropuerto capitalino, los planes de crecimiento de las empresas aerocomerciales se verán mermados.

“Cuando se pierde una línea área, se pierde la conectividad que esta ofrece. Es lo último que necesita el país en un escenario de bajo crecimiento económico”, argumentó. Otro problema que enfrentan es que el número de frecuencias que se tenía antes de pandemia, todavía no retornan y, se apunta a que el 2024, se puedan retomar ante la proximidad del uso de una nueva infraestructura aeronáutica.

Claves

La Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos tiene proyectado realizar una auditoría de seguridad sobre cielos peruanos a fines enero, la que se hará sobre la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para asegurar si es que se está operando desde el aeropuerto de Lima de forma segura hacia Estados Unidos.

la que se hará sobre la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para asegurar si es que se está operando desde el aeropuerto de Lima de forma segura hacia Estados Unidos. “ Le toca a Perú esta evaluación, por lo que es vital que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) tomen esta visita con responsabilidad ya que, si no se superan las expectativas, causaría una caída de categoría de seguridad aérea ”, adelantó Cerdá.

”, adelantó Cerdá. Una baja de categoría limitaría a las compañías aeronáuticas peruanas a operar en Estados Unidos. “No queremos que Perú sigue los pasos de México que bajo de categoría y lo tomó dos años recuperarse”, puntualizó Cerdá.

