“El billete de pasaje puede ser transferido a otra persona por su titular hasta 24 horas antes de la realización del vuelo respectivo, sin costo alguno siempre que las condiciones del contrato de transporte aéreo se mantengan iguales”, señala el proyecto de ley.

Además, la iniciativa de la congresista fujimorista agrega responsabilidad a operadores aéreos en caso el pasajero no pueda realizar el intercambio de titularidad de su boleto.

Frente a ello, voceros de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) señalaron a Gestión que la propuesta es innecesaria porque ya existe normativa que regula el endoso de pasajes aéreos. Sin embargo, no es lo único que fundamenta su desaprobación.

Sobrerregulación

El artículo 66.7 del Código del Consumidor es bastante preciso: cualquier usuario de transporte, en la modalidad que sea, puede endosar su boleto antes de las 24 horas de la fecha correspondiente a la prestación del servicio.

Por ese motivo, para Martín La Rosa, country manager en Perú y Bolivia de la IATA, no hay sentido en la propuesta de Moyano. “Ya está regulado en nuestra legislación. El código aborda los vuelos domésticos, que son lo único regulable por convenios internacionales y competencia territorial. Creo que demuestra desconocimiento de la industria misma”, le dice a este diario.

Al modificar los artículos 101 y 125 de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú, el proyecto de Moyano autorizaría a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a velar por el tema sancionando a las aerolíneas que no autoricen endosos.

Para Carlos Gutiérrez, gerente general de la AETAI, con ello se expondría a las aerolíneas a recibir más de una multa por el mismo concepto.

“En el fondo dicen que Indecopi no será el único sancionador, sino también la DGAC. Eso no tiene sentido. No te pueden sancionar dos veces por lo mismo. Si revisas el proyecto, tampoco encuentras sustento estadístico que indique que existe un problema relevante que fundamente la regulación”, sostiene.

De hecho, en lo que va del año, Indecopi ya estableció sanciones a 23 aerolíneas por sanciones ascendentes a S/ 1,633,351.5 (unas 329.97 UIT). Las 10 primeras empresas más multadas concentran aproximadamente el 91% del monto total en soles (ver gráfico).

Si estos argumentos no parecen ya lo suficientemente sólidos, ambos expertos recuerdan que el Poder Judicial emitió una casación en setiembre que reconoció el derecho de endoso por tramos de un vuelo round trip, es decir, ida y vuelta.

La decisión se tomó en el marco de un proceso iniciado por Avianca que buscaba que se anulara una multa impuesta por Indecopi precisamente por no permitir el traslado de titularidad.

Gutiérrez remarca que con esa decisión judicial el debate respecto al alcance del endoso quedó zanjado. “Si había cierto margen de discrecionalidad porque la normativa era aplicable solo a un oneway, con la sentencia del caso Avianca eso ha quedado descartado. No solo tienes hoy una norma vigente, sino también una sentencia que precisa el ámbito de aplicación”, remarca el gerente general de AETAI.

Riesgos

La propuesta legislativa de Moyano ya se encuentra en manos de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso. A espera de ver qué sucede con el proyecto dentro del grupo congresal, desde la IATA consideran que su aprobación sería altamente dañina para la industria aérea.

“Puede ser un desincentivo para la entrada de nuevos jugadores porque hay cierta inestabilidad jurídica. El proyecto no es detallista en sus impactos económicos, de hecho, no presenta números que determinen la regulación”, reclama La Rosa.

El vocero de la IATA cree, incluso, que fijar la transferencia de titularidad en pasajes aéreos como imposición podría fomentar un mercado negro de reventa. “Endosos constantes pueden generar problemas con la data de sus pasajeros y su identificación. De alguna forma eso entra en conflicto con las políticas de ciberseguridad que hoy aplican los Estados”, explica La Rosa a Gestión.

Una posibilidad que para la AETAI es latente. “Con el endoso vuelves al billete aéreo una especie de título valor. Puede ser discutible, pero también está la seguridad. Claro, tienes hasta las 24 horas previas para cerrar la lista de pasajeros, pero a veces hay vuelos calientes donde necesitas saber quiénes vuelan desde antes para establecer medidas de control”, profundiza Gutiérrez.

