La francesa Thales Group de tecnologías para el sector aeroespacial, en alianza con Stinville —empresa de capital español con presencia en Perú—, se adjudicó un contrato con la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) para implementar el sistema TopSky-AMHS en el país, según un comunicado oficial de la compañía.

El acuerdo incluye la instalación de un Sistema Avanzado de Manejo de Mensajes Aeronáuticos (AMHS) y una solución de respaldo que permitirá mejorar la continuidad operativa. Según las empresas, la medida elevará los niveles de seguridad y eficiencia en la transmisión de información crítica dentro del sector aeronáutico.

Con el sistema TopSky-AMHS, Perú se integrará a la red de comunicaciones que conecta a Sudamérica, Estados Unidos, España y Centroamérica. Stinville, como socio local, participará junto a Thales en la ejecución del contrato para su despliegue en el país.

“Aportaremos nuestra experiencia y para garantizar el despliegue exitoso del sistema TopSky-AMHS, contribuyendo así a la modernización de la infraestructura aeronáutica peruana y a su mayor integración en la comunidad aeronáutica mundial”, sostuvo Iván Ortega, CEO de Stinville, en el comunicado de Thales Group.

Con la nueva implementación, CORPAC busca modernizar la gestión de comunicaciones aéreas en el país. (Foto: GEC)

¿Qué cambia con TopSky-AMHS?

De acuerdo con la compañía, esta solución es utilizada por diversos países en el mundo y ha mostrado resultados en cuanto a eficiencia y fiabilidad. Además señalan que su llegada a Perú busca también reforzar la coordinación entre CORPAC, la Fuerza Aérea del Perú (FAP), la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la Marina de Guerra, aerolíneas y servicios meteorológicos.

El sistema TopSky-AMHS busca optimizar los tiempos de respuesta en situaciones críticas y reforzar la seguridad operacional, en concordancia con las disposiciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Su implementación también apunta a una mayor integración de la aviación peruana con la comunidad internacional.

El sistema TopSky-AMHS busca optimizar la transmisión de información aeronáutica en Perú. (Foto: Difusión)

THALES EN LATINOAMÉRICA:

La empresa ha desarrollado proyectos similares en distintos países de la región y en diciembre de 2023 inauguró un centro de integración y servicio en Ciudad de México, destinado a operaciones en Latinoamérica y el Caribe. Con el contrato en Perú, amplía su participación en el mercado regional de gestión de tráfico aéreo.

