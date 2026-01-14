Indecopi dio recomendaciones clave a entidades públicas y privadas. (FOTOS: Tatiana Gamarra/GEC)
Indecopi dio recomendaciones clave a entidades públicas y privadas. (FOTOS: Tatiana Gamarra/GEC)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Comisión de Defensa de la Libre Competencia del publicó el informe final del Estudio de Mercado sobre el servicio de transporte de dinero en el Perú () que formula recomendaciones para promover condiciones más competitivas de este servicio que provee el flujo de billetes y monedas, ¿qué se concluye?

El documento se enfoca en cuatro recomendaciones clave dirigidas a entidades públicas y privadas.

Así, plantea: la revisión de los requerimientos regulatorios aplicables al transporte de dinero de menor cuantía; el fortalecimiento de condiciones de transparencia en la prestación de servicios de procesamiento y logística; la promoción de una comunicación clara, oportuna y suficiente entre las empresas proveedoras del servicio y los comercios; y la evaluación de la proporcionalidad de los requisitos exigidos para la obtención de la autorización correspondiente por parte de .

Prosegur es una de las empresas que ofrece el servicio de transporte y dinero en el país. (Foto: GEC)

El transporte de dinero es vital porque garantiza el movimiento eficiente de efectivo entre el Banco Central de Reserva, los bancos, los cajeros automáticos y los comercios.

A pesar del , el efectivo sigue siendo el medio principal para muchas transacciones y para el pago de programas sociales a personas de bajos recursos.

En el Perú, el servicio de transporte de dinero es prestado por por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), como empresas de transporte y custodia de dinero y Valores (ETCDV).

Hermes también se ofrece el servicio de transporte de dinero| Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
Asimismo, aquellas que brindan servicios al sistema financiero deben contar con la autorización como empresas de transporte, custodia y administración del numerario (ETCAN), otorgada por la SBS.

