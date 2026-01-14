La Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi publicó el informe final del Estudio de Mercado sobre el servicio de transporte de dinero en el Perú (https://www.gob.pe/es/i/7587080) que formula recomendaciones para promover condiciones más competitivas de este servicio que provee el flujo de billetes y monedas, ¿qué se concluye?

El documento se enfoca en cuatro recomendaciones clave dirigidas a entidades públicas y privadas.

Así, plantea: la revisión de los requerimientos regulatorios aplicables al transporte de dinero de menor cuantía; el fortalecimiento de condiciones de transparencia en la prestación de servicios de procesamiento y logística; la promoción de una comunicación clara, oportuna y suficiente entre las empresas proveedoras del servicio y los comercios; y la evaluación de la proporcionalidad de los requisitos exigidos para la obtención de la autorización correspondiente por parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS).

Prosegur es una de las empresas que ofrece el servicio de transporte y dinero en el país. (Foto: GEC)

El transporte de dinero es vital porque garantiza el movimiento eficiente de efectivo entre el Banco Central de Reserva, los bancos, los cajeros automáticos y los comercios.

A pesar del crecimiento de los pagos digitales, el efectivo sigue siendo el medio principal para muchas transacciones y para el pago de programas sociales a personas de bajos recursos.

En el Perú, el servicio de transporte de dinero es prestado por empresas autorizadas por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), como empresas de transporte y custodia de dinero y Valores (ETCDV).

Hermes también se ofrece el servicio de transporte de dinero| Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

Asimismo, aquellas que brindan servicios al sistema financiero deben contar con la autorización como empresas de transporte, custodia y administración del numerario (ETCAN), otorgada por la SBS.