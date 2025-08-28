Prosegur Cash en Perú gestiona cuatro líneas de negocio: Cash Today, Corban, ATMs y transporte de efectivo. (Foto: Prosegur).
Prosegur Cash Perú, unidad de negocios de Prosegur, dedicada a los servicios de logística de valores y gestión integral de efectivo, alista una serie de movimientos estratégicos para fortalecer su posición en el mercado local, con miras a diversificar sus líneas de negocio y adaptarse a las nuevas demandas del sector financiero y empresarial. La compañía viene desplegando iniciativas que combinan innovación tecnológica, alianzas con entidades bancarias y expansión territorial, al mismo tiempo que evalúa el ingreso de nuevos servicios globales al país.

