Eduardo Dancourt, director general de Prosegur Cash Perú, destacó que la compañía cerró el primer semestre de 2025 con un crecimiento de un dígito en comparación con el año anterior. “En el negocio de efectivo mantenemos una facturación similar a la del año pasado, y el crecimiento se explica principalmente por los nuevos productos”, señaló a Gestión.

En particular, el servicio Cash Today, que brinda soluciones para la gestión o manejo de efectivo en los puntos de venta, viene registrando una alta acogida en diversos sectores. “Seguimos expandiendo Cash Today en todo el país y esperamos cerrar el año con más de 2,000 soluciones instaladas”, comentó.

Asimismo, se han fortalecido de la mano de la minería, impulsados por el alza en el precio del oro. “Hemos crecido de la mano del aumento de las exportaciones de oro, transportando el metal desde las minas en Perú hasta el aeropuerto o refinería de destino", señaló.

Antes de la pandemia, el transporte y procesamiento de efectivo representaba el 82% de los ingresos de Prosegur Cash. Hoy, ese porcentaje se redujo a 70%, reflejando el avance de las soluciones tecnológicas orientadas al retail, farmacias, estaciones de servicio y otros. “En los próximos cuatro meses podríamos anunciar nuevos lanzamientos. De esta manera, seguimos diversificándonos y transformándonos con el tiempo”, adelantó.

Si bien esta apuesta está orientada a nuevas soluciones, la compañía considera que el efectivo sigue siendo clave en el Perú debido a su uso intensivo, impulsado en gran parte por la informalidad.

Nueva línea de negocio de Prosegur Cash enfocada en el sector financiero

Como parte de su estrategia de diversificación y mejora continua, Prosegur Cash invierte anualmente entre US$ 15 millones y US$ 20 millones. Una parte de ese presupuesto se destina a la renovación de su flota, esta vez con un enfoque en unidades eléctricas y a gas natural.

“Actualmente contamos con 300 unidades y 200 motorizados. Nuestro objetivo es renovar la flota hacia vehículos menos contaminantes, en un proceso progresivo que esperamos concretar en cuatro o cinco años, hasta alcanzar una flota verde. La inversión será gradual y no solo estará destinada al transporte de efectivo, sino también al traslado de minerales, en especial oro”, señaló el ejecutivo.

Además, la compañía ha realizado la presentación de Prosegur Corban (una abreviatura de corresponsalía bancaria), una rama de negocio de Prosegur Cash, que funciona como un intermediario entre las entidades bancarias y sus clientes.

“Tenemos amplia experiencia en este servicio en Latinoamérica y ya lo estamos desarrollando en Perú, donde abrimos nuestra primera agencia en el Real Plaza de Comas en alianza con BanBif. A un costo mucho más accesible, es posible realizar todo tipo de transacciones, desde operaciones simples hasta la adquisición de productos bancarios”, resaltó.

Dicho modelo resulta muy beneficioso para los bancos, pues es más compacto y representa un menor costo operativo. “Para este año, además de BanBif, sumaremos a dos entidades más”, adelantó.

Prosegur Cash centra sus operaciones en dos segmentos: financiero y multisector empresarial.

Prosegur Cash acelera su red de ATMs en Perú

La empresa continúa fortaleciendo su presencia en el segmento de cajeros automáticos. Además de brindar el servicio de monitoreo y reparación de dichos equipos, se ha convertido en distribuidor exclusivo en el Perú de una marca china de cajeros que acaba de ingresar al mercado local.

“Estamos en negociaciones con otro proveedor de cajeros asiáticos y esperamos firmar contrato pronto. Para diciembre podríamos tener novedades o un acuerdo concreto”, añadió Dancourt.

Como parte de su estrategia de expansión, la compañía viene desplegando junto al banco Alfin una red de 100 cajeros automáticos a nivel nacional. Estos equipos, ubicados principalmente en zonas turísticas, buscan mejorar la experiencia de los visitantes que llegan con monedas extranjeras y requieren cambiarlas a soles. "A la fecha ya hemos instalado 70, y prevemos culminar con el último en diciembre”, anotó.

Además, varias cajas municipales y cooperativas evalúan incorporar nuevos canales de atención, como los ATMs, en línea con su crecimiento sostenido en los últimos años.

¿Prosegur Crypto con posibilidades de ingresar a Perú?

Actualmente, Prosegur Cash opera en Perú con cuatro líneas de negocio (Cash Today, Corban, gestión de ATMs, y transporte y procesamiento de efectivo) bajo el paraguas de Prosegur Cash. No obstante, a nivel global, también cuenta con Prosegur Crypto, un servicio de custodia de activos digitales que podría incorporarse al mercado peruano, siempre que exista una regulación adecuada que lo permita.

“Este negocio aún no opera en Perú debido a la falta de un marco legal. Una vez que exista la legislación correspondiente, estaremos listos para desplegarlo. Por ahora, los bancos realizan pruebas internas, pero todavía no hay mercado porque no existe una norma que lo regule”, señaló.

Con miras al cierre de 2025, la compañía proyecta crecer entre 8% y 9%, mientras que en 2026 apunta a alcanzar un crecimiento de dos dígitos, impulsado principalmente por Cash Today, Corban y por el transporte de efectivo y minería, en especial de oro.

Más datos sobre Prosegur Cash:

Sectores. En Prosegur Cash, las actividades se enfocan principalmente en dos segmentos: el sector financiero (que incluye bancos, cajas y cooperativas) y el multisector empresarial, que abarca rubros como retail, minería, farmacias y distribuidoras, entre otros. “Nuestra estrategia ha cambiado un poco; antes ofrecíamos los mismos productos a todas las empresas, pero ahora nos hemos especializado en desarrollar soluciones adaptadas a cada sector” , señaló el ejecutivo.

En Prosegur Cash, las actividades se enfocan principalmente en dos segmentos: el sector financiero (que incluye bancos, cajas y cooperativas) y el multisector empresarial, que abarca rubros como retail, minería, farmacias y distribuidoras, entre otros. , señaló el ejecutivo. Sucursales. La empresa cuenta con sedes en Lima, el sur y el norte, y complementa su cobertura nacional con 18 plantas de procesamiento y custodia de dinero. “En cuanto a nuevas plantas, cada año evaluamos el desempeño de la economía y el crecimiento de las distintas regiones del país. No puedo adelantar una cifra, pero me gustaría implementar al menos una más para el 2026” , mencionó.

La empresa cuenta con sedes en Lima, el sur y el norte, y complementa su cobertura nacional con 18 plantas de procesamiento y custodia de dinero. , mencionó. Grupo Prosegur. En Perú, el grupo opera actualmente a través de tres divisiones: Prosegur Alarmas, Prosegur Cash y Prosegur Security. No obstante, dos de sus unidades de negocio con presencia global podrían incorporarse al mercado peruano en 2026. “Una de ellas es AVOS Tech, que ofrece software para hacer más eficientes las operaciones de bancos y aseguradoras. Además, evaluamos el ingreso de nuestra empresa de ciberseguridad, Cipher”, adelantó.

