En el tercer trimestre de 2024, Latam Airlines Group alcanzó ingresos operacionales por US$3,300 millones, lo que representa un aumento de 7.6% con respecto al mismo periodo de 2023, obteniendo un margen operacional ajustado de 14%. Además, comparado con el segundo trimestre de este año (US$2,676 millones), el crecimiento fue inclusive mayor (23%).

Así, la utilidad neta de la aerolínea alcanzó los US$ 301 millones en el periodo, acumulando US$705 millones en utilidades netas entre enero y septiembre de 2024. Además, tuvo un ebitdar (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación, amortización y costes de reestructuración o renta) ajustado de US$ 828 millones, según su reporte de resultados financieros.

En capacidad medida en asientos por kilómetro disponibles (ASK, por sus siglas en inglés), la aerolínea creció 15.1% respecto al 2023 y registró un factor de ocupación consolidado de 84.9%. El grupo proyecta una expansión del 7% en la capacidad de asientos por kilómetros disponibles para 2025 . Por otro lado, destacó el crecimiento de 22.4% en las operaciones internacionales, con factor de ocupación de un 86.1%.

Latam también actualizó sus proyecciones para este 2024 e indicó que espera un crecimiento de entre 15% y 16% en términos de capacidad respecto al año anterior. El grupo proyectó un ebitdar anual ajustado de entre US$3,000 millones y US$3,150 millones.

Refinanciamiento y proyecciones

Latam Airlines Group realizó el refinanciamiento de la mayor parte de la deuda de salida del Capítulo 11 del grupo Latam, logrando reducir casi a la mitad el costo financiero original. Así, la aerolínea no tendrá vencimientos de deuda financiera hasta el año 2028.

La compañía confía en que dicho refinanciamiento generará un impacto en el estado de resultados de aproximadamente US$ 134 millones , de los cuales US$45 millones se reflejarán en los movimientos de caja del cuarto trimestre.

“Estos buenos resultados son fruto del trabajo de los últimos años que ha permitido un crecimiento sostenido y rentable. En este sentido, se ha logrado reducir la deuda , prácticamente no hay vencimientos financieros en los próximos cuatro años, se dispone de una liquidez de US$ 3,600 millones y el grupo LATAM ha alcanzado, con mucho esfuerzo, un costo por ASK de pasajeros, excluyendo combustible, de US$ 4.0 centavos ”, comentó el CFO de LATAM Airlines Group, Ramiro Alfonsín.

Bajo la lupa de Credicorp Capital, ¿qué dicen los analistas?

De acuerdo con el análisis de Credicorp Capital, los resultado del tercer trimestre de Latam Airlines son positivos, pues nuevamente estuvieron respaldados por sólidas cifras de tráfico y costos operativos bien controlados, así como por menores costos de combustible.

“Si bien los resultados trimestrales estuvieron alineados con nuestros pronósticos, esperamos una reacción positiva del mercado ya que superaron las expectativas” , comentaron los analistas de la firma.

Respecto al repunte de las acciones de la aerolínea a principios de octubre (+14%), la empresa financiera explicó que dicho desempeño obedece a la refinanciación de la deuda no relacionada con su flota y los precios más bajos del petróleo.

Sin embargo, advirtió que los acreedores volverán a vender acciones en el mercado a partir de finales de este mes, lo que podría limitar el potencial alcista de la acción a corto plazo.

Por otro lado, adelantó que la proyección de ebitdar ajustado para 2025 sería conservadora. “Si tomamos el punto medio de la guía de EBITDAR de este año (US$ 3,070 millones) y consideramos un crecimiento del 10% para 2025, el EBITDAR ajustado podría alcanzar los US$ 3,400 millones”, indicó Credicorp Capital.

Balance en el transporte de pasajeros

En el referido periodo, el grupo Latam transportó 21.1 millones de pasajeros , un incremento de 7.1%. En los últimos 12 meses, la cifra fue de 80.6 millones de personas, lo que representa un crecimiento de 13.6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, empujado por una sólida demanda.

Respecto a la flota, la aerolínea tiene asegurada una orden de más de 120 aviones hasta el 2030. En detalle, cuenta con compromisos por 106 aviones de fuselaje corto, 19 de fuselaje ancho, incluyendo la reciente compra de 10 aviones Boeing.

Operación en Perú: nuevas rutas

Para lo que resta del año, Latam tiene programadas dos nuevas rutas internacionales desde Perú. En detalle, a partir del 1 de diciembre, operará vuelos directos de Lima a Rosario (Argentina) y Montego Bay (Jamaica). De ese modo, la oferta de la aerolínea va a terminar al final del año uniendo Lima con 35 ciudades de manera directa en el resto del mundo.

La compañía apunta a cerrar el 2024 con un crecimiento que rondará entre el 10% y 15% en Perú, respecto a lo que movilizaban en 2019. “Si se compara con el 2023. probablemente hayamos crecido cerca del 20% porque fue el año donde se había decrecido. Pero, frente a números del 2019 estamos, dependiendo de la ruta, entre un 10% o 15% arriba”, comentó Manuel Van Oordt, CEO de Latam Perú, en diálogo con Gestión en agosto pasado.

