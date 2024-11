La cotización de la moneda digital subió hasta un rango de US$ 75,000 en horas de la tarde del miércoles 6 de noviembre. Esta fuerte revalorización se debió, en parte, a la percepción de los inversores ante potenciales cambios en la política económica de EE.UU.

Como mencionó Gestión en una nota pasada, la victoria del candidato republicano tendría un impacto significativo en el mercado cripto, ya que era visto como un líder que favorecía las políticas económicas pro-mercado, lo que fomentaría una mayor adopción de estos activos digitales.

María Fernanda Juppet, CEO de CryptoMKT, indicó que el triunfo de Trump ha generado una respuesta inmediata en el mercado de criptomonedas, impulsando al Bitcoin y otras monedas digitales a nuevos máximos históricos. Además, este escenario aumenta el interés por las criptomonedas como reserva de valor, agregó.

“El volumen de transacciones generales en nuestra plataforma se ha disparado un 23% en las últimas 24 horas, un indicador clave que refleja el flujo creciente hacia el mercado cripto. Además, la participación de la divisa ha subido un 2.5%, lo que sugiere que una gran cantidad de capital está migrando hacia Bitcoin en lugar de otras criptomonedas alternativas”, detalló.

Asimismo, señaló que el índice de volatilidad del Bitcoin (BVIX), que mide las fluctuaciones diarias del precio de la criptomoneda, se encuentra en niveles más altos de lo habitual, lo cual puede indicar movimientos significativos en los próximos días.

La ejecutiva remarcó que el Bitcoin no es la única moneda beneficiada por el contexto. “Ethereum, la segunda mayor criptomoneda por capitalización de mercado, ha registrado un aumento del 8% en las últimas 12 horas, alcanzando un precio de US$ 4,900″, dijo.

Asimismo, las monedas estables (stablecoins), como Tether (USDT), han experimentado un alto volumen de demanda como parte de una estrategia de liquidez por parte de los inversionistas.

¿Más récord históricos en los próximos días?

Rafael Weber, analista de estudios en Capitaria, señaló que el mercado cripto se encuentra en un momento de alta expectación, impulsado por expectativas de políticas más favorables hacia los activos digitales. Dicho esto, en los próximos días se podría ver una continuación de esta tendencia, con los inversionistas buscando aprovechar el impulso positivo y las posibles noticias regulatorias alentadoras.

Sin embargo, manifestó que se debe tomar la noticia con mesura, dado que se trata de un mercado volátil.

“Si bien existen predicciones de que el Bitcoin podría superar los niveles de US$ 80,000 en el corto plazo, los analistas aconsejan cautela, ya que el comportamiento del mercado dependerá de la reacción de los inversores institucionales y de la adopción general de la criptomoneda en los próximos días”, anotó.

En general, el panorama es positivo, pero es fundamental tener en cuenta la volatilidad inherente al mercado y estar preparado para movimientos bruscos en ambas direcciones, agregó Weber.

María Fernanda Juppet coincidió en que es muy probable que la adopción y el precio del Bitcoin sigan al alza mientras persistan las dudas sobre la estabilidad del dólar y las acciones de la Fed.

“Es probable que, en las próximas semanas, el precio de Bitcoin experimente una fase de consolidación tras el reciente repunte. Diversos analistas externos sugieren que el precio podría estabilizarse en un rango entre US$ 66,000 y US$ 76,000, debido a una combinación de toma de ganancias y ajustes del mercado tras la euforia inicial”, destacó.

En un contexto de volatilidad, la adopción del activo digital en mercados emergentes como Perú podría actuar como un factor de soporte ante fluctuaciones drásticas, ya que la demanda de criptomonedas en el país sigue en aumento.

Además, “factores macroeconómicos como la política monetaria de Estados Unidos y las decisiones de los bancos centrales en América Latina también jugarán un rol importante en la estabilización del Bitcoin. Con una tendencia creciente hacia la digitalización financiera en Perú y una expectativa de crecimiento en los volúmenes de trading, se proyecta que siga siendo una opción atractiva para usuarios peruanos interesados en activos descentralizados”, detalló.

Expectativas al cierre de año

María Fernanda Juppet consideró que la victoria de Donald Trump podría impulsar aún más el precio de la moneda digital debido a la especulación sobre un posible aumento en el gasto público y cambios en la política monetaria estadounidense.

“De acuerdo a los análisis que manejamos, esperamos que, bajo la administración Trump, el Bitcoin cierre el año en torno a los US$ 90,000 o incluso llegar a los US$ 100,000, respaldado por una mayor adopción institucional y las expectativas de inflación a nivel mundial”, refirió.

Por su parte, Rafael Weber comentó que en un escenario alcista, impulsado por una adopción creciente y políticas favorables, este activo podría alcanzar e incluso superar la marca de US$ 100,000 para fin de año.

“Los analistas que respaldan este pronóstico señalan que el suministro limitado de Bitcoin, junto con una demanda institucional creciente, podrían llevar a un aumento en su precio hacia niveles históricos. Este escenario optimista también depende de la estabilidad del mercado y de una desregulación que permita un acceso más amplio a las criptomonedas”, aclaró.

No obstante, en un escenario más moderado, es posible que su cotización cierre el 2024 en torno a los US$ 85,000 o US$ 90,000, reflejando una adopción constante pero sin grandes cambios en la regulación global, concluyó.

