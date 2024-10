Este activo ha subido más de un 10% este mes, alcanzando el lunes 30 de septiembre una cotización cercana a los US$ 64,000.

La Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco Popular de China redujeron sus tasas de interés en septiembre, pero sin lugar a duda, la de mayor impacto en las criptomonedas fue el recorte del banco estadounidense, cuya tasa de referencia disminuyó 50 puntos básicos, situándose en un rango del 4.75% al 5%.

Alberto Rocca, country manager de Buda.com Perú, comentó que antes de esta reducción, el bitcoin ya estaba en una fase de consolidación, influenciada por diversos factores, como la liquidación de activos de empresas que estaban ligadas al sector tras el último invierno cripto y la incertidumbre por el panorama político en EE.UU., en especial el cambio en las encuestas presidenciales a favor de Kamala Harris.

Sin embargo, con el recorte de tasas de 50 puntos básicos y la expectativa de mayores recortes, el debilitamiento del dólar ha mejorado el entorno para bitcoin.

“Tasas más bajas implican un dólar más abundante frente a la oferta limitada de bitcoin, lo que históricamente ha tendido a incrementar su precio. Desde el 18 de septiembre, bitcoin ha mostrado una apreciación significativa, y este nuevo entorno parece favorecer su comportamiento en los mercados”, detalló.

Gianvictor Cueva, director de Trading Pro en Mined y CEO de Impulse, coincidió en que desde que se dio a conocer la decisión de la Reserva Federal, el mercado de criptomonedas ha experimentado un notable impulso alcista. Los inversores han recibido positivamente el anuncio, creando un ambiente de optimismo, añadió.

“En particular, el bitcoin ha mostrado un crecimiento importante, aumentando casi un 7% desde la divulgación de la noticia. Su precio pasó de US$ 59,800 a niveles cercanos a los US$ 66,000, reflejando la confianza del mercado en la estabilidad económica que sugiere la medida adoptada por el banco central”, detalló.

El último lunes, el Bitcoin mantenía un precio cercano a los US$ 64,0000. (Fuente: CoinMarketCap)

Tendencia en el corto plazo

Gianvictor Cueva señaló que es probable que la reciente reducción de los tipos de interés por parte de la Fed desencadene un “bull run” tanto en el mercado de criptomonedas como en el de acciones durante las próximas semanas.

“Esta tendencia se basa en la percepción de que tasas más bajas crean un entorno favorable para activos de mayor riesgo, como bitcoin. A medida que disminuyen los rendimientos de inversiones tradicionales y seguras, como los bonos del gobierno, los inversores tienden a buscar activos con mayor potencial de rentabilidad”, explicó.

Además, comentó que las criptos son vistas por algunos inversores como una protección contra la inflación y una respuesta a políticas monetarias expansivas. Cuando los bancos centrales inyectan liquidez en el sistema, el valor de las monedas fiduciarias puede depreciarse, lo que incentiva la demanda de activos que no están sujetos a esta devaluación.

“En este contexto, la política de la Fed podría fomentar un mayor flujo de capital hacia el mercado cripto, tanto por el apetito de riesgo como por la expectativa de que la expansión monetaria favorezca la adopción de estos activos a largo plazo”, mencionó.

Por su parte, Alberto Rocca indicó que, aunque el panorama para bitcoin parece más favorable, es crucial recordar que su comportamiento difiere del de los activos de riesgo tradicionales. Más allá de la política monetaria, existen otros factores clave que influyen en su evolución.

En primer lugar, la adopción global e institucional, y repercusiones en la geopolítica: la creciente participación de instituciones y los cambios geopolíticos en torno a Bitcoin desempeñan un papel determinante. En segundo lugar, las innovaciones tecnológicas, especialmente en el desarrollo de la infraestructura blockchain, continuarán siendo un motor de crecimiento. Y, en tercer lugar, las regulaciones: la postura regulatoria, particularmente en Estados Unidos, puede impulsar o desacelerar el crecimiento del ecosistema de criptoactivos.

“A corto plazo, estos factores, sumados a la creciente adopción, podrían fortalecer a bitcoin, aunque su naturaleza volátil lo hace susceptible a cambios bruscos en el corto plazo”, dijo.

Tania Lea, directora de Latam de Azteco, coincidió en que el bitcoin mantendría una tendencia alcista en el corto plazo, impulsado por la expectativa de nuevos recortes de tasas y un ambiente macroeconómico favorable para este tipo de activos.

A su vez, “el escenario político en EE.UU., como la posible reelección de Trump, podría agregar presión adicional al alza en el precio del bitcoin, ya que sus políticas son vistas como pro-mercado y ha demostrado darle visto bueno a esta criptomoneda”, anotó.

¿Cómo cerraría el año el bitcoin?

Gianvictor Cueva comentó que un objetivo plausible para el bitcoin sería alcanzar su máximo histórico (alrededor de los US$ 73,800).

No obstante, “con un panorama favorable previsto para el último trimestre del 2024, no sería descabellado imaginar a bitcoin acercándose a los US$ 80,000 antes de finalizar el año, lo que implicaría un incremento del 25% con respecto a su precio actual”, refirió.

Por su parte, Alberto Rocca recordó que el 2024 ha sido un año lleno de eventos relevantes para el bitcoin: desde la aprobación de ETFs, hasta ventas importantes como la de los 50,000 bitcoins por parte de Alemania, pasando por la expectativa de una recesión mundial y el halving de bitcoin hace cuatro meses.

Asimismo, el halving, que reduce a la mitad la creación de nuevos activos, históricamente ha sido un catalizador para grandes subidas en el precio del bitcoin.

En ese marco, señaló que “la expectativa es que el bitcoin pueda cerrar el año en un rango elevado, aunque aún es incierto el nivel exacto”, añadió.

Dicho esto, Tania Lea recalcó que siempre es un buen momento para considerar una inversión en bitcoin, sin embargo, debe verse como una opción a largo plazo.

“Bitcoin ha demostrado ser una reserva de valor atractiva para quienes buscan proteger su capital frente a la inflación y la devaluación de monedas fiduciarias. Para inversiones a corto plazo, los momentos ideales suelen ser durante las correcciones de mercado, como la que ocurrió cuando el precio rondó los US$ 50,000 hace unas semanas atrás”, concluyó.

