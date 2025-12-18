Así, el número de pagos per cápita alcanzó los 591, con datos anualizados al primer semestre, lo que implica casi el cuádruple que hace tres años y un promedio diario de 1.6 pagos digitales por adulto en el país, según el Banco Central de Reserva (BCR).

En el 2022, se registraron 151 operaciones por usuario en el año mientras que en prepandemia este dato apenas fue de 39 transacciones.

La autoridad monetaria refiere que el principal factor de este crecimiento es la rápida expansión de los pagos de bajo valor, impulsados especialmente por el mayor uso de las billeteras móviles y el dinamismo de las operaciones con tarjetas de débito.

Esto último, a su vez, es incentivado por la reducción de las tasas de descuento y la mayor aceptación de tarjetas en los comercios.

Aunque las personas han retomado muchas actividades presenciales, la oferta de canales de pago electrónicos o virtuales crece cada vez más, lo que empuja al cliente a utilizar medios alternativos al efectivo, dijo a Gestión Daniel Chicoma, docente de Esan.

“No solo se está facilitando el acceso a servicios bancarios, aplicativos de pago, tarjetas de débito y crédito, sino que estos mecanismos son aceptados de forma masiva en los comercios y tiendas de mayor tamaño”, expresó.

Además, se han incrementado las compras por Internet, de productos locales y del extranjero, pues la gente ya no solo tiene, por ejemplo, a Amazon, sino que ahora puede hacer pedidos de tiendas en China sin intermediarios, indicó.

Esto conlleva una expansión en los pagos digitales que realizan los peruanos en su día a día para transporte, alimentación, servicios del hogar, suscripciones a plataformas y productos importados, agregó.

Billeteras

El crecimiento del mercado de billeteras es un factor relevante en este comportamiento, enfatizó Chicoma.

“Hay billeteras para todos los gustos que permiten pagar con el número de teléfono, códigos QR; wallet que guardan información de tus tarjetas e incluso aplicativos para pagar con bitcoin. Con esta variedad es difícil no ver una expansión de tal magnitud”, sostuvo.

Tomas Field, PR manager de Lemon, billetera de criptomonedas, coincide con Chicoma en que la amplia oferta de modalidades de pago lleva al usuario a incorporarlas en su vida cotidiana.

Sin embargo, precisó que la introducción de la interoperabilidad representa un hito en esta evolución. “Los peruanos han adoptado rápidamente las billeteras digitales, incluso nuestra app que está enfocada en cripto registra una fuerte expansión desde el último trimestre del año pasado”, mencionó Field.

Confianza

Chicoma resaltó que el peruano confía cada vez más en los diversos mecanismos de pago diferentes al cash, aunque lamentó que algunos hayan tenido malas experiencias en sus transacciones.

Además de las fallas operativas que pueden tener los aplicativos, hay casos de gente que fue estafada al utilizar una billetera o hacer una compra por Internet, lo que obstaculiza el crecimiento exhibido por el mercado de pagos digitales, acotó.

