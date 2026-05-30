La inversión privada inició 2026 con un crecimiento de 13.2% interanual durante el primer trimestre, impulsada principalmente por la expansión de la inversión minera, el avance de proyectos de infraestructura y el mejor desempeño del sector vivienda.

De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el resultado estuvo sostenido por el crecimiento de la inversión no residencial, que continuó expandiéndose a tasas de dos dígitos gracias al impulso de los sectores minero y no minero.

La cifra representa una aceleración respecto al avance de 10.1% registrado en el cuarto trimestre de 2025 y consolida la tendencia de crecimiento observada a lo largo de los últimos trimestres.

Minería e infraestructura impulsaron el resultado

La inversión no residencial creció 16% en el primer trimestre de 2026. El principal motor fue la inversión minera, que avanzó 41.2%, su mayor tasa de crecimiento desde 2011, excluyendo el efecto rebote registrado en 2021.

El BCRP destacó además el avance de importantes proyectos de infraestructura vinculados al transporte. Entre ellos figuran la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la Línea 2 del Metro de Lima y las obras ejecutadas en las carreteras IIRSA Norte y Red Vial N.° 6.

Por su parte, la inversión no minera registró una expansión de 12.4% respecto al mismo periodo del año anterior.

Vivienda gana dinamismo

El segmento residencial también mostró una aceleración durante los primeros meses del año. La inversión en vivienda pasó de crecer 5.3% interanual en el cuarto trimestre de 2025 a 7.3% en el primer trimestre de 2026.

Según el BCRP, este desempeño respondió al dinamismo de la autoconstrucción y del mercado inmobiliario, en un contexto de mejora del empleo formal y de los ingresos reales de los trabajadores.

A ello se sumó el aumento de las colocaciones de créditos hipotecarios, factor que contribuyó a sostener la demanda por vivienda durante el periodo analizado.