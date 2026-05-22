Culminado el verano, el Banco Central de Reserva del Perú publicó los resultados del déficit fiscal acumulado al cierre del primer trimestre del 2026.

De acuerdo a la entidad monetaria, en términos trimestrales se obtuvo un déficit fiscal de 0.5% del PBI en los primeros tres meses del año, similar a lo observado en el mismo periodo, pero del 2025.

El BCRP señaló también que, en los últimos cuatro trimestres, el déficit acumulado se ubicó en 2.1% del PBI al primer trimestre del 2026, lo que refleja una mejora de 1.2% respecto al mismo periodo del año pasado.

Vale recordar que, como ha remarcado el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), las expectativas para el déficit fiscal en 2026 se mantienen en 1.8%.

Según profundizó el BCRP, para entender el dato obtenido del déficit fiscal del primer trimestre del 2026 hay varios factores a tomar en cuenta.

“Este resultado responde a una caída en los ingresos corrientes como porcentaje del producto, que fue parcialmente compensado por un menor gasto no financiero y, en menor medida, mayores ingresos de capital del Gobierno General y un mejor resultado primario de las empresas estatales, en particular de Petroperú”, remarcó el banco.

Sobre la petrolera estatal, ya el Consejo Fiscal (CF) había comentado que, a su criterio, un nuevo “rescate” a Petroperú elevaría el riesgo de incumplimiento de las reglas fiscales este y los próximos años.

Resultado económico del déficit fiscal del Estado peruano en los últimos trimestres. Gráfico: BCRP.

Precisó también el BCRP que los ingresos corrientes crecieron 5.6% interanual en términos reales durante el primer trimestre de este año. Aquí, la evolución estuvo marcada por el mayor “dinamismo de la actividad económica y los altos precios de exportación”.

En el caso del gasto no financiero del gobierno general, estos aumentaron 6.6% interanual en términos reales durante los primeros tres meses del año.

De acuerdo a la entidad monetaria, ello fue producto de un incremento del gasto corriente, pero que fue “parcialmente contrarrestado” por una caída del gasto de capital en dicho periodo.