Aunque el déficit fiscal se habría ubicado en 2.2% del Producto Bruto Interno (PBI), el Consejo Fiscal (CF) alertó que el país incumplió las reglas macrofiscales asociadas al gasto público.

Mediante comunicado, el organismo precisó que se observan incumplimientos en la regla del gasto no financiero del Gobierno General y la regla del gasto corriente excluyendo mantenimiento .

El consejo recordó que los datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mostraron que, en 2025, el “Gasto No Financiero del Gobierno General” habría ascendido a S/ 241,6 mil millones. Ese monto supera el límite establecido por la regla fiscal en aproximadamente S/ 6.6 mil millones y habría crecido 3.5%, por encima del crecimiento máximo permitido de 0.7%.

Asimismo, el gasto corriente excluyendo mantenimiento habría crecido 4.8%, más del doble del crecimiento máximo permitido por la regla fiscal correspondiente (2.1% real), con un desvío estimado cercano a S/ 4.1 mil millones.

De acuerdo con el CF, este resultado significa un nuevo incumplimiento conjunto de las reglas fiscales del Sector Público No Financiero. Esto se traduce en tres años consecutivos de incumplimientos tras los resultados del 2023, 2024 y 2025.

Medidas no funcionaron

EL CF consideró especialmente preocupante el incumplimiento de las dos reglas fiscales que limitan el crecimiento del gasto público ante la falta de control que ejercieron las autoridades.

“A pesar de ello, el CF considera que el incumplimiento de las reglas en 2025 fue propiciado tanto por la falta de un manejo disciplinado del Poder Ejecutivo para controlar el crecimiento del gasto público, así como por las presiones del Congreso de la República, a través de leyes que aumentan el gasto público”, indicaron.

Si bien en los últimos meses de 2025 se adoptaron medidas extraordinarias para contener el gasto público, el consejo considera que resultaron insuficientes para asegurar el cumplimiento de las reglas fiscales.

“ De manera preliminar, se estima que el impacto de la medida que buscaba contener partidas de gasto no críticas habría generado ahorros únicamente por 0.05% del PBI (aproximadamente S/ 600 millones), especialmente en la partida de CAS ”, explicaron.

Los incrementos en remuneraciones, subrayaron, son los que conllevan a una mayor rigidez presupuestal, reduciendo su flexibilidad ante eventos no previstos, limitando la posibilidad de destinar los recursos públicos de forma más eficiente.

Con vista al 2026, el CF alerta que el incremento efectivo del gasto público en planillas también superaría lo previsto en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según estiman, el incremento en el presupuesto para sueldos asciende a S/ 7.8 mil millones, siendo considerablemente mayor que el espacio fiscal previsto en el MMM, que es de S/ 2.1 mil millones.