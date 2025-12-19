Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal indicó que el Perú ampliaría su déficit fiscal si los precios de las materias primas caen.

El especialista, además, indicó que la economía crecería mucho menos, la recaudación tributaria se reduciría, habría menor generación de empleo y se retraería la inversión, generando varios efectos negativos para el país.

Estas declaraciones las dio tras ser consultado ante un posible escenario en que se deje de contar con un crecimiento de alrededor del 3.5%, como el actual, y se desplomen los precios de las materias primas.

“Cuando reacciones, va a ser como Colombia, será muy tarde. Colombia perdió el grado de inversión y no puede controlar sus problemas fiscales”, indicó en el programa Cuentas Claras de Canal N.

Segura indicó que, en tiempos de “boom externo”, se debe ahorrar y fortalecer los denominados “colchones”. Sin embargo, actualmente se hace lo contrario.

“Estamos haciendo lo contrario, pero además con el agravante que estamos metiendo gastos permanentes que no vas a poder retirar después y estamos sacrificando ingresos también del mismo carácter”, puntualizó el especialista.