Perú ampliaría su déficit fiscal si los precios de las materias primas caen. (Foto: AFP)
Redacción Gestión
Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal indicó que

El especialista, además, indicó que la economía crecería mucho menos,

Estas declaraciones las dio tras ser consultado ante un posible escenario en que se deje de contar con un crecimiento de alrededor del 3.5%, como el actual, y se desplomen los precios de las materias primas.

“Cuando reacciones, va a ser como Colombia, será muy tarde. Colombia perdió el grado de inversión y no puede controlar sus problemas fiscales”, indicó en el programa Cuentas Claras de Canal N.

Segura indicó que,

“Estamos haciendo lo contrario, pero además con el agravante que estamos metiendo gastos permanentes que no vas a poder retirar después y estamos sacrificando ingresos también del mismo carácter”, puntualizó el especialista.

Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal. (Foto: Hugo Pérez)
