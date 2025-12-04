Julio Velarde analizó el panorama fiscal del país. | GEC
Julio Velarde analizó el panorama fiscal del país. | GEC
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Ricardo Guerra Vásquez
mailRicardo Guerra Vásquez

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, señaló que la consolidación fiscal del país, uno de los pilares macroeconómicos, se viene deteriorando, entre otros aspectos por factores políticos.

“Se ha debilitado la disciplina fiscal y tiene que ver, en parte, con la precariedad de la política. Son novatos [quienes inciden en decisiones con impacto fiscal]. No han estudiado lo que pasó antes”, indicó Velarde, la mañana de este jueves 4 de diciembre, durante el panel “Retos del nuevo Gobierno 2026-2031”, del XXXVI Seminario Anual de Investigación del 2025 del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES).

Asimismo, al analizar algunos indicadores económicos de largo plazo, apuntó que no se observa, de momento, impacto relevante por el inicio de la contienda electoral.

Nota en desarrollo...

TE PUEDE INTERESAR

Economía de Perú “entrará” con buen ritmo de crecimiento al 2026, apunta el BCRP
Economía de Perú recuperó ritmo de crecimiento: inversión privada fue la clave
Economía creció casi 4% en septiembre: este “driver” impulsaría al PBI más de lo previsto

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.