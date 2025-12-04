El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, señaló que la consolidación fiscal del país, uno de los pilares macroeconómicos, se viene deteriorando, entre otros aspectos por factores políticos.

“Se ha debilitado la disciplina fiscal y tiene que ver, en parte, con la precariedad de la política. Son novatos [quienes inciden en decisiones con impacto fiscal]. No han estudiado lo que pasó antes”, indicó Velarde, la mañana de este jueves 4 de diciembre, durante el panel “Retos del nuevo Gobierno 2026-2031”, del XXXVI Seminario Anual de Investigación del 2025 del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES).

Asimismo, al analizar algunos indicadores económicos de largo plazo, apuntó que no se observa, de momento, impacto relevante por el inicio de la contienda electoral.

Nota en desarrollo...