¿Qué esperan los expertos sobre el manejo de las finanzas públicas del Perú
La reciente situación fiscal ha obligado a que analistas pongan especial atención en los indicadores que la rodean para alertar, a tiempo, sobre los factores que pueden afectarla. En este contexto, el Consejo Privado de Competitividad (CPC) compartió en exclusiva con Gestión su Encuesta de Expectativas Fiscales, que tiene por objetivo recabar la opinión y estimaciones de expertos nacionales e internacionales en la materia.

