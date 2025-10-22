Según el CF, hay 352 iniciativas legislativas en trámite que avizoran un golpe fiscal adverso. Solo las 10 principales, equivaldrían a un costo de S/ 25,000 millones. Foto: Hugo Pérez
Según el CF, hay 352 iniciativas legislativas en trámite que avizoran un golpe fiscal adverso. Solo las 10 principales, equivaldrían a un costo de S/ 25,000 millones. Foto: Hugo Pérez
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Publimetro
mailRedacción Publimetro

—que incluso es más del triple a la media registrada en periodos parlamentarios desde 2006—. Solo por insistencia, 101 normas ya trajeron un costo de S/ 35,800 millones al fisco.

En esa línea, y expresidente de la Comisión de Economía, criticó al CF, debido a que “está compuesto por profesionales y exministros de Economía y Finanzas que en sus gestiones no se preocuparon por ampliar la base tributaria”.

“Apretaron a formales y no hicieron que se recaude más”, dijo a la prensa.

LEA TAMBIÉN: ¿Bono para afiliados ONP?: Lanzan propuesta para otorgarles un beneficio de S/ 10,700

López Ureña, miembro de la Mesa Directiva del Congreso, aclaró que “todas las normas aprobadas en el Parlamento están alineadas a la Constitución”.

101 leyes aprobadas por insistencia le cuestan al erario público cerca de S/ 36,000 millones, según el Consejo Fiscal. Gráfico: Gestión / Fuente: CF
101 leyes aprobadas por insistencia le cuestan al erario público cerca de S/ 36,000 millones, según el Consejo Fiscal. Gráfico: Gestión / Fuente: CF

“Cuando el Congreso le devuelve la dignidad a maestros, jubilados y otros sectores, el Consejo Fiscal salta hasta el techo”, mencionó.

Para el legislador de Acción Popular, se necesita “una nueva generación de economistas” que propicien la ampliación de la base tributaria.

LEA TAMBIÉN: Las 10 principales medidas del Congreso “en trámite” que afectarán la fortaleza clave del Perú

“Toda norma es pasible de revisión, sin embargo, el hecho no es decir ‘por el equilibrio fiscal, que se mueran cesantes, jubilados, médicos, enfermeros o profesores”, acotó.

TE PUEDE INTERESAR

Las 10 principales medidas del Congreso “en trámite” que afectarán la fortaleza clave del Perú
Voto de confianza: gabinete Álvarez se presenta ante el Pleno del Congreso este miércoles 22
Congreso busca que unidad clave del Indecopi sea autónoma, ¿se afectará a consumidores?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.