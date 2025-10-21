Según la iniciativa legislativa, desembolso se daría en dos armadas de 1 UIT cada una. Foto: Andina
Según la iniciativa legislativa, desembolso se daría en dos armadas de 1 UIT cada una. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El congresista Victor Cutipa Ccama —con el respaldo de Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial— propone que

Según el proyecto de ley nro. 12913/2025-CR, serían beneficiarios de dicho subsidio los afiliados activos (afiliados que aún trabajan ) en la ONP y que no perciban pensión por ningún otro régimen.

Según Cutipa, “miles de afiliados que no califican para una pensión” recibirán hasta 2 UIT “para atender necesidades urgentes como alimentación, salud, educación, deudas o inversión en pequeños negocios”.

Vale acotar que 4.5 millones de personas están afiliadas al SNP, y de ese universo, solo 676,853 reciben una pensión o son beneficiarios del SNP.

LEA TAMBIÉN: Octavo retiro de AFP: Medio millón de afiliados cerca de jubilarse quedarían sin pensión
Afiliados activos a la ONP recibirían bono de hasta S/ 10,700. Foto: Andina
Afiliados activos a la ONP recibirían bono de hasta S/ 10,700. Foto: Andina

, por lo que no serviría de base para calcular beneficios sociales o aportes previsionales.

Además, este dinero sería intangible y no se sujetaría a retención, embargo o cualquier afectación judicial o administrativa, salvo en casos de deuda alimentaria, con un máximo del 30% del total retirado.

La bancada de izquierda establece que la ONP, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), reglamentará el procedimiento en no más de 20 días hábiles tras su publicación.

LEA TAMBIÉN: Masivo número de afiliados de AFP necesitarán subsidio del Estado, ¿desde cuándo?

En su exposición de motivos, Cutipa resalta que los peruanos “están en una situación profundamente preocupante no solo en el plano económico, sino también social, institucional y previsional”.

“Esta medida no se plantea como un retiro libre ni masivo, sino como una vía de compensación controlada y sujeta a los límites del propio sistema: solo se podrá retirar hasta el monto efectivamente aportado, sin sobrepasarlo”, argumenta el parlamentario.

TE PUEDE INTERESAR

Octavo retiro de AFP: Medio millón de afiliados cerca de jubilarse quedarían sin pensión
Retiro de AFP: modifican norma referida al desembolso para adquirir una primera vivienda
Masivo número de afiliados de AFP necesitarán subsidio del Estado, ¿desde cuándo?
Temporada navideña pone su mirada sobre los retiros de las AFP

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.