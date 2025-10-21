El congresista Victor Cutipa Ccama —con el respaldo de Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial— propone que los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) accedan a un bono equivalente a 2 UIT (S/ 10,700, al valor actual).

Según el proyecto de ley nro. 12913/2025-CR, serían beneficiarios de dicho subsidio los afiliados activos (afiliados que aún trabajan ) en la ONP y que no perciban pensión por ningún otro régimen.

Según Cutipa, “miles de afiliados que no califican para una pensión” recibirán hasta 2 UIT “para atender necesidades urgentes como alimentación, salud, educación, deudas o inversión en pequeños negocios”.

Vale acotar que 4.5 millones de personas están afiliadas al SNP, y de ese universo, solo 676,853 reciben una pensión o son beneficiarios del SNP.

Afiliados activos a la ONP recibirían bono de hasta S/ 10,700. Foto: Andina

Dicho bono en la ONP tendría “carácter extraordinario, no remunerativo, no pensionable y no sujeto a descuento alguno”, por lo que no serviría de base para calcular beneficios sociales o aportes previsionales.

Además, este dinero sería intangible y no se sujetaría a retención, embargo o cualquier afectación judicial o administrativa, salvo en casos de deuda alimentaria, con un máximo del 30% del total retirado.

La bancada de izquierda establece que la ONP, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), reglamentará el procedimiento en no más de 20 días hábiles tras su publicación.

En su exposición de motivos, Cutipa resalta que los peruanos “están en una situación profundamente preocupante no solo en el plano económico, sino también social, institucional y previsional”.

“Esta medida no se plantea como un retiro libre ni masivo, sino como una vía de compensación controlada y sujeta a los límites del propio sistema: solo se podrá retirar hasta el monto efectivamente aportado, sin sobrepasarlo”, argumenta el parlamentario.