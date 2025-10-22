Consejo Fiscal apuntó a la calidad de los proyectos del Congreso. | Foto: GEC.
Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

El Perú se ha caracterizado por su fortaleza macroeconómica, como por mantener controlado su déficit fiscal y un bajo nivel de deuda pública. Sin embargo, desde el Consejo Fiscal (CF) se advierte, cada vez con mayor preocupación, sobre riesgos significativos que deteriorarán estas características. El principal responsable es el Congreso, pero el Poder Ejecutivo tiene un rol no menor.

