Aunque aún hay riesgo que el gasto público se eleve en los últimos meses del 2025, los economistas creen que los ingresos tributarios podrían ayudar a alcanzar la meta fiscal. (Imagen: Andina)
Los ingresos tributarios siguieron creciendo, pero no fueron suficientes para reducir el déficit fiscal acumulado a septiembre. Pese a que hace unas semanas el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) había previsto que baje a 2.3%, este se estancó en 2.4%.

