Volumen exportado de cobre cayó 7.4% de enero a junio de 2025 según cifras oficiales
Las exportaciones mineras del Perú sumaron US$ 31,348 millones a julio, un aumento de 15.4% comparado con el valor de los primeros siete meses del 2024. Este crecimiento estuvo explicado por los incrementos sostenidos en los precios del cobre, el oro, el zinc y otros metales. Gestión hizo una revisión sobre las dinámicas de los dos principales: cobre y oro.

