El IPE presenta el estudio “De promesa a producción: El largo viaje de un proyecto minero en el Perú”, en el marco del Perumin. | Andina
Instituto Peruano de Economía (IPE)
Los proyectos mineros toman cada vez más tiempo en ponerse en marcha a nivel mundial y, en el caso del Perú, este retraso es aún mayor. Según S&P Global, el tiempo entre la exploración y el inicio de la producción alcanza en promedio 28 años, casi cuatro veces más que hace dos décadas.

