La multinacional metalúrgica OCIM señaló que su propósito en el Perú va más allá de producir oro, su verdadero enfoque es impulsar la producción de oro responsable. Foto: OCIM
¿Qué planes tiene para el Perú la multinacional metalúrgica OCIM? La compañía, que opera en el país a través de su subsidiaria Soleil Metals, concretó en marzo la compra de dos plantas de procesamiento de mineral principalmente de oro en Arequipa, Chala One y Kori One, que pertenecían a Inca One Gold Corp. Iván Salas, director de OCIM en Perú y CEO de Soleil Metals, adelantó a Gestión los próximos pasos de la firma dedicada al procesamiento de oro adquirido a mineros formales y que incluyen nuevas adquisiciones.

