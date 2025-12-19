El directorio de Petroperú cambió completamente tras el ingreso de los nuevos titulares del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Energía y Minas (Minem) (ambos son parte de la Junta General de Accionistas de la empresa estatal). Sin embargo, estos ajustes parecen aún no dar frutos y, por el contrario, se ha hecho conocido que la petrolera no ha podido, por ejemplo, honrar ciertos pagos.

Todo esto ha llevado a que el Gobierno evalúe opciones radicales para dar solución. Este diario conversó con una fuente del sector que comentó lo que hasta ahora se baraja.

“Por lo menos, hasta ahora, existe intención por parte del MEF de darle una solución, sin poner ‘un real’, a Petroperú. El presidente José Jerí está en una posición de dejar, hasta ahora, que el MEF venga con ideas concretas. Dentro de las ideas está llevar [a la empresa] a [un proceso] concursal de manera ordenada”, dijo una de las voces consultadas. Esto fue confirmado por otra fuente de la misma petrolera.

En esa línea, se indicó que ese tipo de alternativas ya se discutían en el directorio de Petroperú cuando Oliver Stark lo dirigía. Gestión consultó al MEF al respecto, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta edición.

El tema aquí es ver la manera de cómo se podría concretar esta intención. Aún no estaría claro cuál es la mejor forma: ¿ir vía decreto de urgencia o aprovechar algún espacio que pueda dar el otorgamiento de las facultades legislativas?

Semanas atrás incluso una fuente cercana a ProInversión, que había adelantado a Gestión sobre la incorporación de la torre de San Isidro en la lista de activos no crítico para la venta, comentó que el Gobierno estaba buscando separar las unidades de negocios y algunas de ellas darlas en concesión.

Ahora, esto parece tomar más fuerza para la fuente consultada del sector: “Esto implica distintas alternativas, como generar algún esquema de escisión de la empresa. Separar la parte operativa que funcione y dejar que otra compañía se quede con la deuda, pasivos, etcétera”.

A todo ello se suma una información compartida por “La Contra” que dio a conocer que UNNA Energía habría presentado ante el Indecopi una solicitud formal para llevar a Petroperú a un procedimiento concursal.

Este diario se comunicó con la misma Indecopi, pero recordaron que de acuerdo con la Ley Concursal cualquier trámite de solicitud de concurso se realiza “de manera reservada”.

Aún así, las fuentes consultadas mencionaron que el tema de UNNA Energía ya suena fuerte en los pasillos del MEF y de la misma petrolera. “Me lo han verificado desde adentro”, finaliza la voz consultada.

La posibilidad de que el Gobierno tome estos caminos llegan en un momento crítico para Petroperú. Hasta septiembre, registraba una pérdida neta de US$ 355 millones y su déficit de capital de trabajo supera los US$ 1,347 millones.