El directorio de Petroperú encargó la Gerencia General de la empresa estatal al ingeniero Gustavo Adolfo Villa Mora, mediante el Acuerdo de Directorio 142-2025-PP, el cual entró en vigor desde el 6 de diciembre de 2025.

A través de un comunicado, la entidad precisó que esta decisión fue impulsada por la presidencia del directorio, dentro del proceso de consolidar el equipo de gestión y con el objetivo de fortalecer la conducción estratégica y operativa de la empresa.

Gustavo Villa Mora se desempeñaba como gerente de operaciones de la refinería Talara. Es ingeniero petroquímico egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), con un MBA por ESAN en Gestión de Energía.

Además, cuenta con un programa de especialización en Finanzas (PAE – ESAN) y en Gestión de Proyectos por la Universidad de Piura.

Villa Mora, además, tiene cerca de veinte años de experiencia en la industria de hidrocarburos, especialmente en operaciones y ejecución de proyectos.

“Con esta designación, Petroperú continúa impulsando una estructura directiva orientada a la eficiencia operativa, al fortalecimiento de los procesos internos y a la toma de decisiones alineadas con las prioridades de la empresa y del país”, finaliza el pronunciamiento de la entidad estatal.

Villa Mora asume el cargo en reemplazo de José Manuel Rodríguez Haya, quien ocupó el puesto temporalmente desde el 24 de octubre.

El proceso de selección

Villa fue el tercer postulante revisado por el directorio de Petroperú durante esta semana, de acuerdo con información del diario El Comercio.

El primer candidato, Arturo Rodríguez, fue descartado por estar involucrado en procesos judiciales; mientras que el segundo, Iván Montoya, asesor tributario de la empresa, fue rechazado por no ajustarse a los lineamientos del Fonafe.

Los tres candidatos formaban parte del entorno de confianza de Óscar Vera, exgerente general de Petroperú, quien, según información del diario, de esta manera retomaría el control de la empresa.

Aunque Vera fue retirado formalmente de la gerencia general en octubre de este año y enviado a la refinería de Conchán, habría seguido ejerciendo funciones desde la oficina principal de Petroperú durante todo este tiempo.