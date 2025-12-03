Operadores de 10 lotes petroleros ven riesgo para continuar por deudas de Petroperú.

La situación del sector petrolero se complica pues seis compañías que tienen contratos para la explotación de diez lotes petroleros en la costa norte del Perú advirtieron que la continuidad operativa de esos yacimientos estaría en riesgo, debido al incumplimiento en los pagos que tiene que hacerles Petroperú por la compra de crudo que producen en sus operaciones.

Esa preocupación la expresan ejecutivos de las empresas OIG Perú (operador del Lote X), UNNA Energía (con contratos por los lotes III, IV y V), Olympic Perú (a cargo de los lotes VII y XIII), Petromont (lotes II, XV y XX), Panda Energy (Lote I), y GTG Petroleum, en carta dirigida al presidente José Jerí, al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a Perupetro.

En ese documento, al que tuvo acceso Gestión, las empresas recuerdan que todos los campos petroleros del noroeste peruano se encuentran conectados vía ductos, y comercialmente vinculados a la Refinería Talara, por lo cual los ingresos, flujos de caja y capacidad operativa dependen de los pagos que debe realizar Petroperú (dueña de esa planta).

¿Cuánto les debe Petroperú?

Estas voces reclaman que atraviesan un creciente y sistemático incumplimiento de pagos de parte de Petroperú, y cuya deuda acumulada supera los US$ 120 millones, nivel que -señalan- afecta gravemente la sostenibilidad financiera de ese conjunto de empresas operadoras y toda la cadena de valor vinculada a esa actividad en el norte.

Esa situación, insisten, pone en riesgo la continuidad operativa de los yacimientos a su cargo, el cumplimiento de sus inversiones comprometidas, la estabilidad financiera y contractual de más de 100 empresas proveedoras de bienes y servicios locales que dependen de sus operaciones.

Vale recordar que ya el anterior presidente de Petroperú, Alejandro Narváez, había reconocido tras su salida de la empresa, que una de las preocupaciones de esta era por su capital de trabajo negativo, en torno a los US$ 1,500 millones.

Como se sabe, ese capital de trabajo es el que permite pagar las compras de petróleo que realiza la empresa para mantener la operación de la nueva refinería Talara, y el suministro de combustibles de esa empresa.

Respecto al reclamo de los operadores de lotes, el área de prensa de Petroperú indicó que estaban consultando a la gerencia a cargo de ese tema, pero aún no se obtuvo respuesta.

