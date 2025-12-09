Tal como lo anunció Gestión, el edificio principal de Petroperú, ubicado en la avenida Canaval y Moreyra, en San Isidro, volvió a incorporarse dentro de su lista de activos no necesarios y no estratégicos.

Petroperú informó que su sede central forma parte del grupo de 60 activos que, actualmente, vienen siendo analizados con asistencia técnica de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), en el marco de un proceso de optimización de su cartera inmobiliaria.

Un cambio respecto a la posición anterior

La decisión marca un giro frente a lo ocurrido durante la gestión de Alejandro Narváez en la presidencia de Petroperú, cuando el inmueble fue retirado de la lista de activos no críticos.

En ese momento, se argumentó que, a diferencia de lo planteado previamente por el entonces presidente del directorio Oliver Stark, el negocio operativo de la empresa se concentraba mayoritariamente en Lima y no en Talara, por lo que el edificio de San Isidro era considerado estratégico.

Sin embargo, como adelantó este diario, ese criterio empezó a revertirse en el directorio y en la Junta General de Accionistas, en coordinación con Proinversión, lo que finalmente se tradujo en la reincorporación formal del inmueble a la lista de activos evaluables.

Qué se evaluará ahora

Según informó la petrolera estatal, la inclusión del edificio tiene como objetivo identificar la alternativa de gestión más conveniente desde el punto de vista económico y técnico, priorizando criterios de eficiencia patrimonial, sostenibilidad financiera y alineamiento con la estrategia corporativa.

La evaluación se realiza en el marco del convenio suscrito entre Petroperú y Proinversión el 18 de julio de 2025 y conforme a lo establecido en el Decreto de Urgencia N.° 013-2024, que habilita distintas modalidades de gestión de inmuebles públicos.

Entre ellas se consideran la venta, el arrendamiento, la cesión de uso u otras alternativas que resulten viables según el análisis técnico-económico.

Interés previo por el inmueble

Cuando el edificio fue incluido por primera vez en la lista de activos no críticos, durante la gestión de Stark, fuentes cercanas a Petroperú señalaron a Gestión que, al menos, cinco interesados habían mostrado disposición a evaluar su adquisición.

En ese proceso, incluso, se planteó la posibilidad de que Petroperú mantuviera el letrero corporativo y algunas oficinas en determinados pisos del inmueble, opción que no prosperó y que derivó en su retiro temporal de la lista.

Un contexto financiero aún complejo

La reincorporación del edificio se da en un escenario en el que la situación financiera de Petroperú continúa siendo frágil. Fuentes del sector han advertido que persisten complicaciones en la continuidad operativa de algunos contratos vinculados a la exploración y explotación de lotes petroleros, debido a retrasos en pagos a empresas proveedoras de crudo.

Asimismo, según pudo conocer este diario, Petroperú sería actualmente el único gran cliente con pagos pendientes en determinados servicios, como los vinculados a la limpieza industrial en la Refinería de Talara, situación que ha generado suspensiones parciales por falta de recursos.

Desde el Ministerio de Energía y Minas (Minem) se ha reiterado que los recientes cambios en el directorio buscan asegurar que la empresa no requiera nuevos recursos del Estado, aunque el proceso de optimización de activos aún plantea interrogantes sobre su impacto real en la sostenibilidad financiera de la petrolera.