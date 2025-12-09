Ese ducto, de propiedad de Petroperú, se extiende por más de 1,000 kilómetros en dos ramales, uno que recorre la zona norte de Loreto (hasta el Lote 192) y el otro hasta el oriente de esa región (hasta el Lote 8).

Sin embargo, desde el 2014 hasta lo que va del 2025, ha sido cortada o perforada 53 veces, sobre todo en los tramos que recorren la zona de selva, lo que no hace confiable el transporte de crudo para los operadores ubicados en esa área.

No es alternativa para lotes en Loreto

De hecho, Petrotal, que opera el Lote 95 en Loreto, actualmente el de mayor producción en el país (con cerca de 19,000 barriles en promedio diario), transporta en barcazas el petróleo que extrae en de ese yacimiento, para su exportación a través del Brasil, debido que el ONP no ofrece una operación regular.

En tanto, el Lote 192, que producía cerca de 10 mil barriles por día, era hasta el 2020 el principal usuario del citado oleoducto, pero, como hemos informado, ese yacimiento permanece paralizado desde ese año a la fecha, a la espera que Petroperú lo ponga en marcha.

Otros yacimientos petroleros parados en la selva norte son los lotes 67 y 39, cuyos contratos con la empresa Perenco se encuentra en situación de fuerza mayor por conflictos sociales, y el Lote 64, encargado también a Petroperú.

Desde su inauguración el año 1977 hasta hace algunos años, el Oleoducto Nor Peruano había transportado 972 millones de barriles desde diversos lotes en la Amazonía, hasta la costa de la región Piura, para su uso en la refinería Talara.

El costo de mantener el ducto parado

Sin embargo, desde hace años a la actualidad no bombea petróleo, pero el costo de su mantenimiento le cuesta a la petrolera estatal más de US$100 millones anuales, según refirió Javier Arizola, gerente de operaciones de Petroperú, durante el evento XV INGEPET 2025, en que se abordó la situación de esa infraestructura.

El gerente refirió que cada vez hay más lotes parados y es mucho los recursos que se está invirtiendo (por parte de Petroperú) para tener un ducto sin volumen (suficiente para transportar petróleo hasta la costa).

Aseguró que esa empresa está haciendo “todo el esfuerzo” por poner en operación el ONP, y que parte de la solución a la inoperatividad del ducto, está relacionada a las inversiones.

Refirió que, en la medida que haya más empresas (operando en la selva norte) y los lotes que están al costado de la tubería empiecen a producir, ese ducto podrá operar en forma regular.

“Una vez que tengamos inversionistas y comience a producir el lote 67, el lote 192, el 64, vamos a tener más de 60,000, 70,000 barriles y una tarifa a US$ 2 (por barril transportado por el ONP) si quieres y listo. Pero en la medida que no tengamos eso, sigue siendo un accesorio caro”, anotó Arizola.

Las alternativas que baraja el Minem

Por su parte, Alberto Agurto, director general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), adelantó en ese foro que ese sector tiene en cartera diversas alternativas para reactivar el Oleoducto Nor Peruano.

En primer lugar, mencionó que el Minem busca contratar los servicios de una consultora para evaluar la viabilidad operativa del Oleoducto en diferentes escenarios: con la ley de concesiones, con la tercerización, con una alianza estratégica con algunos operadores de la misma zona o con la transferencia de la concesión a un privado.

Detalló el alcance que va a tener esta consultoría, señalando que tiene diversos aspectos que se van a evaluar, entre ellos el análisis normativo y técnico de un contrato de concesión y la propuesta del modelo organizacional para (que participe) la empresa privada.

También comprende el análisis económico y una simulación de varios niveles de producción, además de identificar las condiciones de entrada para la empresa privada, así como la evaluación del impacto ambiental y social.

Al final, anotó el director general de Hidrocarburos, el Minem obtendrá un informe técnico consolidado para la toma de decisiones, señalando que el estudio debería realizarse dentro de 75 días calendario.

Otra posible acción que baraja el Minem -añadió- es declarar la zona en estado de emergencia para proteger el Oleoducto de los constantes daños de terceros y, de ese modo, mejorar las garantías de la continuidad operativa del Oleoducto y reducir las contingencias ambientales.

Oleoducto Norperuano ha sido objeto de 53 cortes y perforaciones desde el 2014 a este año. (Foto: Petroperu)

“Tenemos pensado solicitar una asignación presupuestal para el próximo año para poder poner bases militares”, apuntó Agurto.

Osinergmin: se debe ver solución integral

En tanto, para el presidente del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Omar Chambergo, el impulso a la industria de hidrocarburos en la Amazonía no se dará si solamente desarrollamos algunos lotes o el Oleoducto; sino que tiene que hacerse íntegramente, tanto de lotes como de la infraestructura de transporte.

Hay estudios que hablan de una inversión que ronda los US$ 800 millones y, para Chambergo, es una tarea que debe ejecutarse inevitablemente si el objetivo es aprovechar los recursos hidrocarburíferos de la selva norte peruana.

“Una alternativa es que el Estado haga la inversión, y luego ponga en concesión la operación y mantenimiento del ducto”, consideró el presidente del Osinergmin. “Esa sería una forma de aliviar el peso financiero de Petroperú”, agregó.