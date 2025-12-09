Oleoducto Nor Peruano: su mantenimiento anual tiene un costo de más de US$100 millones.
Elías García Olano
Elías García Olano

En la década de los 80, la selva norte del Perú producía 120,000 barriles diarios de petróleo; 40 años más tarde, ello se ha reducido a apenas 20,000 por diversos factores, entre ellos la constante interrupción del transporte de crudo desde esa región amazónica a la costa, a través del Oleoducto Nor Peruano (ONP).

