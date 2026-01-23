El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) señaló que, en base a información preliminar, durante el 2025, se habría registrado un déficit fiscal equivalente al 2.2% del Producto Bruto Interno (PBI). Esto marca un retroceso de 1.2 puntos porcentuales del resultado del 2024, que marcó un segundo incumplimiento consecutivo.

“[Respondió] a un aumento de los ingresos corrientes, en particular de los ingresos tributarios, y una reducción del gasto no financiero”, señalaron en su resumen informativo semanal.

Fundamentos

La entidad monetaria detalló que, en diciembre, el sector público no financiero habría registrado un déficit económico de S/ 12,786 millones, mayor al del mismo mes de 2024 (S/ 11,762 millones).

“[Esto fue] producto de los mayores gastos no financieros, en particular en remuneraciones y en formación bruta de capital; atenuado en parte por el incremento de los ingresos corrientes, tanto tributarios como no tributarios”, precisaron.

Con ello, el sector público no financiero cerraría con un déficit de S/ 26,806 millones, inferior al registrado en 2024 (S/ 38,266 millones).

El aumento de los ingresos corrientes del gobierno general de diciembre en 5.6% interanual se debió al crecimiento de los ingresos tributarios (5.3%), principalmente por la mayor recaudación por Impuesto a la Renta (IR) de personas jurídicas domiciliadas , IGV interno, ISC e ITAN.

El déficit en diciembre se explicó por mayores gastos no financieros, en particular, en remuneraciones.| Foto: Andina

Por su parte, el alza en los ingresos no tributarios (6.6%) correspondió a los mayores ingresos por contribuciones sociales, recursos propios y transferencias y por el rubro “otros”.

El incremento del gasto no financiero del gobierno general en 6.1% interanual en diciembre se produjo en las tres instancias de gobierno, y en los componentes gasto corriente (5.8%) y gasto de capital (6.6%).

Según rubros, destacó el mayor gasto en remuneraciones en el gobierno nacional y gobiernos regionales y, en menor medida transferencias, y en formación bruta de capital, principalmente en los gobiernos locales.